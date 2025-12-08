Color del Año Pantone 2026: Cloud Dancer es el primer blanco elegido en la historia del programa

¿Quién decide el color? El Color del Año Pantone impacta la creatividad global y el estado social



• El Pantone Color Institute anunció a Cloud Dancer (11-4201) como el Color del Año 2026, una selección que por primera vez honra al blanco y que simboliza un deseo colectivo de balance, calma y propósito creativo.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- A lo largo de la historia, el color se ha consolidado como una herramienta poderosa para comunicar emociones, visiones e ideas. Lo que inicialmente fue un fenómeno intuitivo, se transformó en un lenguaje universal gracias a la creación de un sistema que estandarizó su uso en la industria creativa global.

El estándar clave es el Pantone Matching System (PMS), nacido en 1963. Este sistema permitió identificar, reproducir y comunicar miles de colores con absoluta precisión, unificando el lenguaje visual a nivel global y siendo adoptado por más de diez millones de diseñadores y marcas.

Cloud Dancer, el Color del Año Pantone 2026

Décadas después del nacimiento del PMS, en 1999, el Pantone Color Institute extendió la conversación al crear el programa del Color del Año Pantone, una selección que busca capturar el estado emocional, social y cultural del momento.

Para el ciclo 2026, Pantone eligió Cloud Dancer (11-4201), un hito al ser el primer blanco reconocido en la historia del programa. Cloud Dancer simboliza claridad, renovación y apertura creativa, actuando como un punto de inicio limpio que invita a imaginar nuevas soluciones con propósito, balance y calma.

En un mundo saturado de estímulos, esta elección específica refleja un deseo colectivo por espacios que permitan la introspección, la reinterpetación y la creación con ligereza. Las nuevas generaciones, en particular, buscan espacios meditativos y serenos, priorizando la idea de «menos es más» en una actualidad hiperconectada.

El Impacto Científico del Color en la Creatividad

El profundo vínculo entre color y creatividad está ampliamente documentado. Diversos estudios señalan consistentemente que ciertos tonos favorecen la ideación y la claridad mental. Adicionalmente, investigaciones publicadas por ScienceDirect destacan que la exposición cotidiana al color impulsa tanto la memoria visual como la capacidad de generar nuevas ideas.

Con ese espíritu de fomento creativo, Crayola, marca que ha llevado el color a millones de familias por más de 120 años, presenta una iniciativa global.

Creativity Week 2026 de Crayola México

Crayola México convoca a la Creativity Week 2026, un encuentro global y gratuito que se llevará a cabo durante siete días, del 26 de enero al 1 de febrero. El evento reunirá a destacadas voces de diversas disciplinas —incluyendo música, deporte, arte, ciencia y televisión— para que compartan cómo el color influye en su manera de resolver problemas, imaginar y crear.

Las experiencias están diseñadas para comunidades, familias, educadores y escuelas de todo el mundo. Todo el contenido estará centralizado y disponible en la plataforma principal del evento: crayola.com/creativityweek.