Comercio Mundial: Informe revela que el comercio global resiste las turbulencias arancelarias

A pesar de los aranceles, el Comercio Mundial crecerá al 2.5% hasta 2029, según DHL y NYU Stern

• El informe proyecta una tasa de crecimiento anualizada del 2.5% hasta 2029, destacando que América del Sur, Central y el Caribe mejoraron su pronóstico, desafiando la tendencia global de rebajas.

(14/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bonn, Alemania/Nueva York, EE. UU.- El Comercio Mundial se mantiene fuerte y resiliente, incluso en un contexto donde los aranceles estadounidenses alcanzaron máximos no vistos desde la década de 1930. Así lo indica una actualización especial del DHL Global Connectedness Tracker, publicada por DHL en asociación con la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern). Este informe proporciona la primera evaluación sistemática de cómo el comercio internacional y la inversión empresarial están reaccionando a los recientes cambios en la política comercial.

La actualización se basa en más de 20 millones de puntos de datos de más de 25 fuentes, ofreciendo una visión completa del panorama cambiante de la globalización y el comercio mundial.

Crecimiento Proyectado y Impacto Regional de los Aranceles

El pronóstico compuesto de The Tracker proyecta que el comercio mundial seguirá creciendo, con una tasa de crecimiento anualizada del 2.5% en los volúmenes de comercio de 2025 a 2029. Este ritmo iguala aproximadamente el de la década anterior.

Una de las razones de esta resiliencia es que solo el 13% de las importaciones mundiales de bienes se destinaron a Estados Unidos en 2024. John Pearson, CEO de DHL Express, afirmó que «a pesar de todos los vientos en contra, el Tracker destaca la fortaleza duradera del comercio mundial», y añadió que «nunca debemos subestimar la creatividad de los compradores y vendedores de todo el mundo».

Si bien los aranceles no detendrán el crecimiento, sí lo están desacelerando. La proyección inicial de crecimiento global del volumen de comercio de bienes para 2025-2029 era del 3.1%, cifra que fue rebajada al 2.5%.

• Región más afectada: América del Norte experimentó la rebaja más pronunciada, cayendo del 2.7% en enero de 2025 a solo el 1.5% en septiembre.

• Mejoras en el pronóstico: En contraste, los pronósticos se actualizaron al alza para América del Sur y Central y el Caribe, así como para Oriente Medio y África del Norte. Esto se debe a que la mayoría de los países de estas regiones enfrentan aumentos arancelarios relativamente pequeños en Estados Unidos.

Tendencias de Inversión y Globalización

El informe revela que, en la primera mitad de 2025, el comercio internacional creció más rápido que en cualquier semestre desde 2010 (excluyendo el repunte pandémico). Esto se debió, en parte, a que las importaciones estadounidenses aumentaron a principios de 2025 por la prisa de los compradores en adelantar las compras antes de las subidas de aranceles.

El profesor Steven A. Altman, director de la Iniciativa DHL sobre Globalización en NYU Stern, señaló que «las tendencias de inversión comercial y empresarial internacional en lo que va de 2025 no respaldan la opinión de que la globalización se ha revertido».

Los datos muestran que:

1. Resiliencia Corporativa: La inversión corporativa internacional se mantuvo resiliente. Las empresas están gestionando los riesgos internacionales en lugar de retirarse.

2. No hay Bloques Geopolíticos: A pesar de que los lazos directos entre Estados Unidos y China se debilitan, el mundo no ha reorientado sustancialmente sus lazos comerciales a lo largo de líneas geopolíticas.

3. No hay Regionalización: El comercio no se está volviendo más regional. De hecho, la distancia promedio que recorrieron los bienes comercializados aumentó a un nuevo récord de unos 5,000 kilómetros, y la participación del comercio dentro de las principales regiones cayó a un mínimo histórico del 51%.

El informe concluye que la globalización se mantiene en niveles récord (alrededor del 25% en su escala), sin cambios desde su máximo histórico en 2022.