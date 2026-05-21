Chevrolet comparte recomendaciones para una conducción segura ante la temporada de lluvias

Con la llegada de las precipitaciones en el país, la marca automotriz comparte pautas fundamentales de prevención vial y mantenimiento vehicular para evitar incidentes en las carreteras.
Consejos claves de Chevrolet para garantizar una conducción segura ante la temporada de lluvias
• La firma enfatiza la importancia de la revisión de neumáticos, el estado de los limpiaparabrisas y la reducción de la velocidad para afrontar las condiciones climáticas adversas.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la llegada oficial de las precipitaciones al territorio nacional, Chevrolet, marca respaldada por el prestigio de Grupo Q, reafirma su compromiso con la seguridad vial mediante una serie de recomendaciones fundamentales para una conducción segura ante la temporada de lluvias. El objetivo de esta iniciativa es prevenir incidentes en las carreteras y garantizar el óptimo desempeño de los vehículos bajo condiciones climáticas adversas, especialmente cuando las vías se vuelven resbaladizas por la mezcla de agua con residuos de aceite y polvo.
Para contrarrestar estos riesgos, la marca enfatiza la necesidad de mantener una conducción preventiva y un mantenimiento riguroso de las unidades. Entre las pautas esenciales destaca la reducción de velocidad, debido a que la distancia de frenado aumenta significativamente sobre el pavimento mojado, lo que obliga a duplicar el espacio de seguridad con respecto al vehículo delantero. Asimismo, se aconseja mantener encendidas las luces cortas para asegurar la visibilidad y verificar que las escobillas de los limpiaparabrisas estén en perfecto estado para evitar una visión borrosa.
El cuidado al atravesar huecos y charcos profundos constituye otro factor crucial, por lo que se deben evitar maniobras bruscas de dirección o frenado; si el automóvil pierde contacto con el suelo, se debe soltar el acelerador suavemente y sostener el volante con firmeza. Adicionalmente, la revisión de neumáticos resulta vital, asegurando una presión adecuada y una profundidad de dibujo óptima para facilitar el drenaje del agua y el agarre en la carretera.
El respaldo técnico de los centros de servicio de Grupo Q
Para preparar los vehículos ante los desafíos del clima tropical húmedo de Panamá, la marca recomienda realizar inspecciones preventivas en los Centros de Servicio Autorizados de Grupo Q. Estas instalaciones ofrecen diagnósticos especializados, mantenimiento de sistemas de visibilidad, repuestos originales y atención personalizada por parte de expertos.
Los usuarios pueden acceder a estos servicios en las sedes ubicadas en Costa del Este, Dos Mares (Avenida Ricardo J. Alfaro), Costa Verde, Santiago, Penonomé y David.
Compromiso con la prevención y canales de atención
El gerente de ventas de Chevrolet Panamá, Jorge Arias, expresó que la prioridad de la empresa es que cada trayecto sea seguro para las familias panameñas. El vocero señaló que la prevención es la clave durante estos meses de lluvia intensa, y que poner el vehículo en manos de los expertos de Grupo Q constituye el primer paso para afrontar la temporada sin contratiempos.
Para agendar citas de mantenimiento, recibir asesoría personalizada o adquirir repuestos, los clientes disponen de las sucursales de Grupo Q en Calle 50, Costa del Este, Dos Mares (Avenida Ricardo J. Alfaro), Costa Verde, Santiago, Penonomé, David y Chitré, además de sus canales digitales oficiales.
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