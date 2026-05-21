Congreso Iberoamericano de CEAPI reúne en México a más de 500 líderes empresariales

Durante la presentación de la cita empresarial en Ciudad de México, la organización introdujo el concepto de firmas multiberoamericanas y el nuevo Barómetro Empresarial Iberoamericano.
Innovación y liderazgo empresarial centran la agenda del Congreso Iberoamericano de CEAPI en México
• El encuentro de la Alianza por Iberoamérica congregará a presidentes de grandes compañías y autoridades institucionales de 22 países bajo el lema «La Fuerza de Iberoamérica».
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), se celebrará en Ciudad de México entre el 25 y el 27 de mayo bajo el lema «La Fuerza de Iberoamérica«. El encuentro fue presentado ante los medios de comunicación en un acto que contó con la participación de Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Alberto Espinosa, miembro del Consejo Asesor Mexicano de CEAPI y actual presidente del Comité Financiero del Consejo Coordinador Empresarial y de Global Assurance.
La cita reunirá a 500 presidentes de grandes compañías, familias empresarias y líderes institucionales de 22 países iberoamericanos y Estados Unidos. Entre los asistentes se encuentra uno de los tres primeros empresarios de 12 países, ocupando el primer puesto en nueve de ellos y el segundo o tercero en los tres restantes. Asimismo, más de 100 participantes intervendrán como ponentes y moderadores en paneles y encuentros de negocio, procedentes de 15 países que incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Alberto Espinosa, en representación del Consejo Asesor Mexicano de CEAPI, destacó que el evento es una oportunidad para hablar bien de México a toda Iberoamérica y al mundo, demostrando que la nación representa la fuerza de la región.
Por su parte, la presidenta Núria Vilanova recordó que la organización persigue tres objetivos esenciales: unir a Iberoamérica a través de sus empresarios, promover la inversión regional y fomentar el impacto social de las compañías asociadas. La directiva insistió en que celebrar el congreso en México es la mejor prueba de la confianza de los socios en el país, el cual se muestra cada vez más atractivo para Europa.
Participación institucional y empresarial de alto nivel
El congreso registrará una relevante presencia institucional del Gobierno de México, encabezada por su presidenta, Claudia Sheinbaum; el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el secretario de Estado de Economía, Marcelo Ebrard; y la coordinadora del Consejo Empresarial, Altagracia Gómez.
El empresariado mexicano estará representado por figuras como el ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso; Luis Amodio, presidente de OHLA; Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE y presidente de Honor Internacional de CEAPI; Fernando Lerdo de Tejada Servitje, director de Grupo Bimbo; y Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración del Grupo de la Vega.
A la cita empresarial se sumarán las primeras damas de cuatro naciones latinoamericanas: Mairalena Urquidi, de Bolivia; Lucrecia Peinado, de Guatemala; Lissette del Cid, de Honduras; y Maricel Cohen de Mulino, de Panamá. La representación de la Unión Europea estará a cargo de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, mientras que por las instituciones iberoamericanas asistirán Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, secretario general de OEI; Alexandre Pupo, secretario general de OIJ; y Gina Riaño, secretaria general de OISS.
Hitos de la agenda y galardones del encuentro
La programación del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI contempla diversos momentos destacados, como la rueda de prensa del 25 de mayo para la presentación del manifiesto «La fuerza de Iberoamérica: 10 propuestas para convertir el potencial en influencia global». En este espacio intervendrá también el vicepresidente del Parlamento Europeo para analizar el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y México.
En el ámbito de los reconocimientos, se entregará el XII Premio Enrique V. Iglesias a André Esteves, de BTG Pactual Brasil. Los VIII Premios Mujer, Empresa y Liderazgo distinguirán a María del Carmen Nasser, vicepresidenta de Fundación Terra (Honduras); Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group (Chile); Helen Deller, presidenta de Vitalia Company Holding (Ecuador/NY); y Alba Medina, presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA (México). Adicionalmente, Piero Coen Dávila, fundador de OSMO (Guatemala), recibirá el II Premio Joven Emprendedor Valentín Diez Morodo.
La organización rendirá un homenaje a los empresarios mexicanos que han tendido puentes con Iberoamérica: Antonio del Valle Ruíz, presidente de honor vitalicio de Grupo Kaluz; Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez, fundador de GrupoMar; y Olegario Vázquez Aldir, CEO y presidente de Grupo Vazol.
Lanzamiento del Barómetro Empresarial Iberoamericano
La asociación presentó el Barómetro Empresarial Iberoamericano como la estructura que integrará sus actividades de estudios, análisis e informes, consolidando su función de think tank en la región. Según explicó Vilanova, este instrumento busca generar conocimiento, impulsar una visión en positivo de Iberoamérica y reforzar el papel de los empresarios como motor de crecimiento y cohesión, añadiendo que el sector empresarial forma parte de la solución en la batalla de las ideas.
El concepto y la realidad de las empresas multiberoamericanas
En el marco de la rueda de prensa se dio a conocer el informe ‘Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad’, desarrollado junto al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) bajo la dirección de la catedrática Isabel Álvarez. El documento impulsa la aceptación del término «multiberoamericana», proponiendo la definición de una empresa originaria de un país de Iberoamérica que desarrolla una actividad económica relevante y coordinada en varios países de este ámbito, con una estrategia de inversión e implantación global, preferentemente en los continentes americano y europeo, contribuyendo a la integración económica regional.
Los datos del estudio reflejan que la inversión española en la región se triplicó desde 2007, avanzando de 82.000 millones de euros a 245.216 millones en 2023. En México, las compañías con mayoría de capital español aumentaron un 271% en una década, pasando de 589 empresas en 2014 a 2.185 en 2024. El dinamismo del mercado se complementa con la relación inversa, donde México se posiciona como el primer país latinoamericano por inversiones acumuladas en Europa y en España, alcanzando los 35.150 millones de dólares. De las 312 compañías latinoamericanas que usan a España como plataforma de expansión internacional, 118 son mexicanas y controlan directamente 776 empresas en el exterior.
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