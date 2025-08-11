Conoce la nueva línea de fragancias Far Away que celebra la diversidad de la mujer moderna

Far Away, la colección de Avon que celebra la autenticidad de la mujer moderna

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de su 35° aniversario en Panamá, Avon relanza su emblemática colección de fragancias Far Away, una línea que evoluciona con un diseño moderno, ingredientes sostenibles y un mensaje claro de empoderamiento femenino. La renovación incluye cinco aromas sofisticados que reflejan distintas facetas de la mujer contemporánea.

Desde su debut hace tres décadas, Far Away ha sido símbolo de elegancia y autenticidad para millones de mujeres. Hoy, Avon presenta una nueva imagen que reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la belleza con propósito.

“La renovación de la línea Far Away consolida un portafolio más moderno, diverso y asequible, alineado con las tendencias actuales y las expectativas de nuestras consumidoras”, afirmó Quionilda Quintana, gerente de ventas de Avon Panamá.

Cinco fragancias, cinco personalidades

La nueva colección Far Away ofrece una experiencia sensorial única a través de cinco versiones exclusivas:

• Far Away Original: Elegancia atemporal con fresia, almizcle de vainilla y 190 flores de jazmín por botella.

• Far Away Beyond The Moon: Misterio y glamour con cereza silvestre, sándalo australiano y Belle de Nuit de origen sostenible.

• Far Away Beyond: Intensidad gourmand con pera, jazmín y vainilla de Madagascar.

• Far Away Splendoria: Lujo oriental con ciruela luminosa, gardenia y oud blanco infusionado con vainilla.

• Far Away Glamour: Audacia sofisticada con grosella negra, flor de azahar y almizcle negro.

Cada fragancia ha sido desarrollada por perfumistas de prestigio internacional y cuenta con la certificación Leaping Bunny, que garantiza prácticas libres de crueldad animal.

Belleza con impacto social

Más allá de sus productos, Avon reafirma su rol como plataforma de desarrollo personal y económico para miles de mujeres en Panamá. A través de su red de representantes independientes, la marca impulsa el liderazgo, el emprendimiento y la autonomía femenina.

“Este aniversario reafirma nuestro propósito de continuar siendo una marca cercana, relevante y socialmente responsable, que acompaña a las mujeres en cada etapa de su vida”, agregó Quintana.

La colección Far Away estará disponible exclusivamente a través de representantes Avon y tiendas físicas en todo el país.