Consumer Technology Association reconoce Samsung por sus audaces diseños e ingeniería

(17/Dic/2020 – web) Ridgefield Park, NJ, EE.UU.- Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología, anunció hoy que 44 de sus innovaciones de nuevos productos y servicios han recibido los honores del Premio CES® 2021 Innovation, incluidos cuatro premios ‘Best of Innovations’, de Consumer Technology Association (CTA)™. Los prestigiosos premios reconocen el diseño y la ingeniería destacados en tecnología de vanguardia, y el honor también sirve para marcar la herencia de Samsung en el desarrollo de innovaciones revolucionarias y significativas que impulsan tanto a la industria, como a la sociedad.

Este año, el Galaxy Note20 5G/Ultra 5G y el Galaxy Buds+ BTS Edition estuvieron entre los galardonados del premio ‘Best of Innovation’ de Samsung. Los galardonados de Samsung abarcan una variedad de categorías, que incluyen Accesibilidad, Accesorios de Computadora, Hardware y Componentes de Computadora, Imágenes Digitales/Fotografía, Tecnologías Integradas, Fitness & Deportes, Juegos, Auriculares & Audio Personal, Salud & Bienestar, Electrodomésticos, Componentes & Accesorios AV Doméstico, Dispositivos y Accesorios Móviles, Hogar Inteligente, Software y Aplicaciones Móviles, Streaming, Sustentabilidad, Dispositivos Vestibles y Pantallas Visuales.

El Premio CES Innovation es patrocinado por CTA, el propietario y organizador del CES – el evento tecnológico más grande e influyente del mundo. CES 2021 será el primer evento totalmente digital de la organización, que tendrá lugar del 11 al 14 de enero. Además, Samsung llevará a cabo una conferencia de prensa virtual en el CES el 11 de enero a las 9:00 AM hora de Panamá que también se transmitirá en vivo en Samsung Newsroom y Samsung.com.

A continuación, se muestran detalles de la selección de los productos galardonados de Samsung:

Best of Innovation, Auriculares & Audio Personal: Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition – Un galardonado del ‘CES 2021 Best of Innovation’, el Galaxy Buds+ BTS Edition, ofrece audio con calidad de estudio para los oyentes de música en todas partes. Con sonido por AKG, junto con un innovador sistema de altavoces doble, los usuarios disfrutan de un sonido nítido con agudos ricos y graves profundos. Su tecnología Ambient Sound permite a los usuarios elegir cuánto ruido de fondo entra, mientras que un innovador sistema de tres micrófonos ofrece una calidad de llamada nítida. Estos auriculares funcionan con una batería que dura todo el día y puede generar una hora de carga en solo minutos. Con un acabado de la signatura de B.Purple, estos auriculares no solo brindan una experiencia auditiva superior, sino que también ofrecen una estética audaz que cambia el estándar.

Best of Innovation, Dispositivos Móviles: Samsung Galaxy Note20 5G/Ultra 5G – Un galardonado de ‘CES 2021 Best of Innovation’, el Galaxy Note20 5G es el más poderoso de la serie Note de Samsung hasta el momento: funciona como una computadora y le permite al usuario jugar como un profesional dondequiera que vaya. Galaxy Note20 es equipado con una pantalla inmersiva, cámara de nivel profesional, procesador ultrarrápido, soluciones de productividad líderes en la industria y una experiencia de toma de notas más intuitiva con un S Pen mejorado. Es una potencia de productividad que le brinda la libertad de hacer más en el trabajo, en el juego y en todo lo demás.

Premio Diseño Ecológico y Sustentabilidad: Samsung Galaxy Buds Live – Los Galaxy Buds Live son los auriculares de estilo de vida definitivos, combinando comodidad durante todo el día, estilo sofisticado y tecnología de audio de vanguardia – así como fuentes y diseño sostenibles. Estos auriculares ofrecen una experiencia auditiva superior, equipados con Cancelación Activa de Ruido para Tipo Abierto y un sistema avanzado de tres micrófonos. También se encuentran entre los auriculares con mayor conciencia ecológica del mercado, fabricados con materiales reciclados post consumo y diseñados con piezas intercambiables que aumentan la vida útil del producto y reducen los residuos en vertederos. Mejore su experiencia de audio con Galaxy Buds Live: auriculares que se ven elegantes, suenan muy bien y se adaptan al medio ambiente.

Homenajeado por Innovación, Salud & Bienestar: Samsung Galaxy Watch3 – Galaxy Watch3 es un reloj inteligente versátil que combina un diseño de lujo, un ajuste ergonómico y una experiencia de bienestar integral. Construido con materiales premium y un elegante bisel giratorio, Galaxy Watch3 cuenta con la artesanía de un reloj de lujo, al paso que ofrece comodidad durante todo el día. Este dispositivo tiene todas las herramientas que necesita para hacerse cargo de su salud. Manténgase en forma con monitoreo fitness de última generación y entrenamiento de carrera, mejore la recuperación con puntuación avanzada del sueño, monitoree la función pulmonar con lecturas de VO2 máx. y oxígeno en sangre (SpO2), y controle la salud del corazón con el monitoreo de ECG aprobado por la FDA. Experimente todo un Galaxy de funciones innovadoras, allí mismo en su muñeca.

Homenajeado por Innovación, Dispositivos Móviles e Imágenes Digitales: Samsung Galaxy Z Flip 5G – Galaxy Z Flip 5G ofrece velocidades ultrarrápidas en el elegante teléfono inteligente plegable. El Galaxy Z Flip 5G cuenta con una Bisagra Escondida (Hideaway Hinge) única para que el dispositivo pueda permanecer abierto en una variedad de ángulos, como la pantalla de una computadora portátil – perfecto para selfies con manos libres y videoconferencias. Y con el modo Flex, la pantalla de 6.7” se divide automáticamente en dos para que pueda ver fácilmente el contenido en la mitad superior de la pantalla y controlarlo en la mitad inferior.

Homenajeado por Innovación, Dispositivos Móviles: Samsung Galaxy A51 5G – El Samsung Galaxy A51 5G combina el poder de la conectividad 5G con las innovaciones móviles que más preocupan a los consumidores: una pantalla inmersiva, un sistema de cámara con múltiples lentes, una batería de carga rápida de larga duración y un diseño elegante. Con la conectividad 5G, los usuarios pueden acceder a las últimas velocidades de red para impulsar a nuevas experiencias móviles, como juegos sin problemas, video chat mejorado y transmisión de mayor calidad. Samsung está haciendo la red 5G más accesible al aprovechar la conectividad de próxima generación a un gran valor, junto con innovaciones líderes, para el equilibrio perfecto de nuevas funciones y asequibilidad. Ahora, Galaxy A51 5G le al usuario permite conectarse, crear y compartir contenido más rápido que nunca.

Homenajeado por Innovación, Software & Aplicaciones Móviles: Samsung Wireless DeX – Samsung DeX, una plataforma de productividad patentada integrada en teléfonos y tabletas Galaxy compatibles, permite a los usuarios proyectar una experiencia de escritorio completa en una pantalla externa, sin importar dónde se encuentren. En 2020, recibió una actualización importante – Samsung DeX ahora es inalámbrico, sin necesidad de dongles ni cables. Por primera vez, DeX permite a los usuarios conectarse de forma inalámbrica a través de dispositivos compatibles a Smart TVs y monitores inteligentes, utilizando la tecnología Miracast. Las aplicaciones optimizadas para DeX se ven y funcionan de manera similar a las de un entorno de PC, lo que permite a los usuarios experimentar la computación completa con el poder de una computadora en su bolsillo.

Homenajeado por Innovación, Streaming: Samsung TV Plus – Samsung TV Plus es el servicio de video de Smart TV de Samsung, que ofrece TV gratis y acceso instantáneo a más de 160 canales que abarcan las principales noticias, deportes, entretenimiento y más. Preinstalado en todos los televisores inteligentes Samsung 2016-2020 y disponible para descarga gratuita en determinados dispositivos móviles Galaxy, millones de personas ya usan Samsung TV Plus, lo que lo convierte en uno de los mejores servicios OTT en la plataforma Samsung Smart TV. Los usuarios pueden ver instantáneamente Samsung TV Plus gratis con solo una conexión a Internet – sin suscripciones, sin tarjetas de crédito, solo TV gratis.

Homenajeado por Innovación, Pantallas de Video e Imágenes/Fotografía Digitales: Samsung The Premiere – The Premiere LSP9T es el primer proyector de alcance ultracorto (UST) con certificación HDR10+ del mundo. En lugar de instalarse a distancia o montarse en el techo, The Premiere puede colocarse a centímetros de la pared y proyectar una imagen masiva de 130”. Con tecnología de triple láser, calidad de imagen 4K y brillo intenso, The Premiere ofrece una experiencia de visualización inmersiva. Mientras tanto, sus parlantes multicanales integrados brindan un sonido de calidad cinematográfica con tecnología Acoustic Beam. Además, cuenta con la plataforma Smart TV Tizen de Samsung, completa con aplicaciones de streaming integradas y funcionalidad de transmisión de contenido. The Premiere ofrece una experiencia de entretenimiento en casa premium y de pantalla grande mientras se integra a la perfección.

Homenajeado por Innovación, Componentes & Accesorios de Audio/Visuales para el Hogar: Barra de Sonido Samsung The Terrace – Complementando el primer televisor para exteriores de Samsung, la Barra de Sonido The Terrace es la mejor de su clase con clasificación IP55 para durabilidad resistente a la intemperie contra el agua y el polvo y optimización de sonido para una experiencia de entretenimiento al aire libre sin igual. La barra de sonido elegante y delgada puede montarse en una pared o directamente en el televisor The Terrace. La barra de sonido ofrece un audio potente y nítido. Donde quiera que esté en el patio, no perderá ni un segundo de acción. Transmita audio desde sus dispositivos o sincronice su televisor y altavoz. La tecnología de cancelación de distorsión de la barra de sonido The Terrace le ayuda a ofrecer un sonido de graves claros y profundos desde sus woofers incorporados. Y su sonido adaptable optimiza el contenido escena por escena, haciendo que el habla sea clara a volúmenes bajos.

Homenajeado por Innovación, Hardware/Componentes de Computadora: Samsung SmartSSD™ Computational Storage Drive (CSD – Unidad de almacenamiento computacional) 4TB – La arquitectura de centro de datos orientada al consumidor requiere grandes transferencias frecuentes entre la CPU, GPU, SSD y RAM. SmartSSD CSD proporciona potencia de procesamiento a la propia unidad de estado sólido para permitir el procesamiento simultáneo de grandes cantidades de información. Basado en la tecnología de estado sólido FPGA y PCIe Gen3, el SmartSSD CSD ofrece un rendimiento extremadamente alto, una eficiencia energética excepcional y una confiabilidad de primer nivel para aplicaciones destinadas al análisis de IA, big data y aplicaciones de IoT.

Homenajeado por Innovación, Tecnologías Integradas y Hardware/Componentes de Computadora: Samsung uMCP (UFS 3.1 256GB + LPDDR5 12GB) – Samsung uMCP, la primera combinación de DRAM móvil LPDDR5 de 12GB de clase de 10nm y almacenamiento flash universal V-NAND de 256GB de sexta generación (3.1), representa un paso líder en la industria y con mayor eficiencia energética hacia un mayor uso de la memoria móvil premium de alta velocidad y bajo consumo. El uMCP de Samsung también permite la comercialización de pantallas de mayor resolución – como 4K/6K – en dispositivos móviles y multitareas excepcionalmente fluidas.

Homenajeado por Innovación, Salud & Bienestar: Samsung LM283N+ – Solución de iluminación interior revolucionaria para ayudar a las personas a mejorar su nivel de melatonina de forma similar a la iluminación natural. El LM283N+ DAY ayuda a las personas a obtener un mayor nivel de concentración, mientras que LM283N+ NITE permite dormir mejor, independientemente de la temperatura de color de la luz. El LM283N+ puede utilizarse en bombillas de adaptación para su uso en lámparas existentes para mesa o de cabecera.

Vía Prismgrp