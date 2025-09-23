Estudio revela cómo los hogares dominicanos priorizan el consumo en volumen

República Dominicana: Perspectivas positivas de crecimiento y retos en consumo

• Un nuevo reporte de Worldpanel by Numerator detalla los cambios en los hábitos de compra de los hogares dominicanos, quienes priorizan el consumo de volumen sobre el valor y enfrentan nuevos retos para cubrir sus gastos.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- Un reciente reporte de Worldpanel by Numerator revela que, si bien República Dominicana mantiene perspectivas positivas de crecimiento económico, los hogares enfrentan nuevos retos de consumo, priorizando el volumen sobre el valor y elevando la cuota de mercado de las marcas privadas.

El informe Consumer Insights, correspondiente al segundo trimestre de 2025, examina los hábitos de compra de los hogares dominicanos en el segmento de productos de consumo masivo. A nivel macroeconómico, se destaca una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global y regional, con un 3.8% estimado para Centroamérica y el Caribe (CAM). Guatemala, Panamá y República Dominicana se posicionan por encima del promedio regional.

Contexto económico y comportamiento del consumidor

A pesar de las proyecciones de crecimiento, la estimación para República Dominicana fue ajustada de 4.7% a 4.0% para finales de 2025, un recorte atribuido al aumento de aranceles por parte de Estados Unidos.

El reporte señala un crecimiento en el salario real durante 2024, aunque el 42% de los hogares dominicanos reporta mayores dificultades para cubrir sus gastos mensuales, una cifra significativamente superior al 29% del promedio centroamericano.

Dinámicas de compra y canales de venta

En cuanto al comportamiento de compra, el país muestra un crecimiento más acelerado en unidades (10.6%) que en valor (8.7%), una tendencia que indica una racionalización del gasto. Los hogares dominicanos han comenzado a realizar tickets más bajos, lo que podría indicar una mayor precaución en sus desembolsos.

El canal moderno, que incluye Hipermercados y Supermercados, experimentó un aumento del gasto del 24.5%, mientras que el canal tradicional registró un incremento en precios del 9.9% y una disminución del gasto del hogar en un 3.9%.

Las marcas privadas continúan su expansión, ganando mercado a un ritmo acelerado con un crecimiento del 36%, superando ampliamente el 4% de las marcas comerciales. Según el informe, los consumidores que prefieren marcas privadas se ubican en un perfil socioeconómico más alto, principalmente en Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Carlos Aguayo, de Worldpanel by Numerator, enfatizó la necesidad de que las empresas de consumo masivo presten atención a esta dinámica de compra. Subrayó que los hogares dominicanos priorizan el volumen sobre el valor, lo que requiere de estrategias más eficientes en precio, empaque y canales de distribución.

