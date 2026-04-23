Ford abre convocatoria para el programa Donativos Ambientales Ford 2026

La multinacional Ford destinará fondos a iniciativas comunitarias en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala que promuevan la protección de los recursos naturales.
Inicia recepción de proyectos para la edición 26 de Donativos Ambientales Ford
• Organizaciones sin fines de lucro podrán inscribir sus proyectos de sostenibilidad hasta el 29 de mayo en la vigésima sexta edición del programa ambiental de Ford.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de fortalecer la protección de los recursos naturales y acelerar estrategias de sustentabilidad, la empresa automotriz anunció el lanzamiento de la convocatoria para los Donativos Ambientales Ford 2026. Esta iniciativa, que alcanza su edición número 26, ha destinado más de 2.2 millones de dólares desde su creación a proyectos con impacto ecológico positivo en la región de Centroamérica y el Caribe.
Detalles de la convocatoria y fondos
El periodo de inscripción para el presente ciclo inicia este 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, y se extenderá hasta el 29 de mayo de 2026. Para esta edición, el programa distribuirá un total de 85 mil dólares entre las propuestas comunitarias que resulten seleccionadas en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Los interesados deben realizar el registro exclusivamente de forma digital a través del portal oficial DonativosAmbientalesFord.com, donde se detallan las normativas y requisitos de participación.
Categorías de participación
Las organizaciones podrán postular sus iniciativas en cuatro pilares fundamentales:
• Conservación y Recuperación de la Biodiversidad: Protección de flora, fauna, ecosistemas y recurso hídrico.
• Seguridad Alimentaria: Agricultura ecológica y manejo de ecosistemas para el acceso a alimentos en comunidades vulnerables.
• Gestión de Residuos: Acciones de reducción, reciclaje y reutilización de desechos.
• Energías Renovables: Promoción de fuentes de energía naturales para combatir el cambio climático.
Requisitos y criterios de evaluación
Las propuestas deben ser presentadas por organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, estar en fase de ejecución y presentar resultados preliminares. Además, deben integrar componentes de educación ambiental y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y Caribe, destacó que el programa ha permitido empoderar a las comunidades y actuar como catalizador de cambios para mejorar la calidad de vida.
La selección estará a cargo de un panel de expertos compuesto por figuras como Andrés Tarté (CIDES), Marsha Díaz (Revista Somos Impacto Positivo), Darién Montañez (Biomuseo), Lamed Mendoza (Udelas), Jessie Vega Méndez, Carlos Carrasco (Banco Nacional de Panamá), Bruno Basile y Luis Mastroeni. La evaluación se basará en el impacto comunitario, la sostenibilidad, las alianzas multisectoriales y el efecto multiplicador de cada iniciativa.
Durante 2024, el programa benefició directamente a más de 20,000 personas, apoyado por la labor de 1,500 voluntarios, lo que refuerza la continuidad y el crecimiento de estos proyectos más allá del financiamiento inicial proporcionado por la marca.
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