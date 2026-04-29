Copa Airlines expandirá su flota a más de 200 aeronaves tras acuerdo con Boeing y GE

La aerolínea panameña anuncia una inversión de US$13.5 mil millones para adquirir hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, proyectando superar las 200 unidades en su flota para el año 2034.
Millonaria inversión de Copa Airlines fortalecerá el empleo y el turismo en Panamá
• El plan de expansión de Copa Airlines generará miles de empleos directos y potenciará el programa Panamá Stopover, atrayendo a más de 250 mil visitantes anuales al país.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red Star Alliance, ha formalizado un nuevo acuerdo estratégico con Boeing y GE Aerospace para la adquisición de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX. Esta transacción, valorada en aproximadamente US$13.5 mil millones a precio de lista, se suma a las 40 unidades ya pendientes de entrega, lo que permitirá a la aerolínea incorporar más de 100 nuevos aviones en los próximos ocho años. De mantenerse la demanda regional, la compañía proyecta alcanzar una flota superior a las 200 unidades para el año 2034.
Crecimiento estratégico y conectividad regional
Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que este acuerdo es un paso fundamental para fortalecer el Hub de las Américas® y responder con eficiencia a las necesidades del mercado. Las nuevas aeronaves, que serán entregadas entre 2030 y 2034, brindarán a la empresa la flexibilidad de elegir entre las versiones MAX 8, MAX 9 y MAX 10 según los requerimientos operativos. Este crecimiento permitirá ampliar la red que actualmente conecta 88 destinos en 32 países, con la expectativa de incrementar el transporte de pasajeros de 20.9 millones en 2026 a más de 27 millones al finalizar la década.
Impacto en el empleo y el desarrollo nacional
La expansión de la flota de Copa Airlines tendrá un efecto directo en el mercado laboral panameño. Se estima que cada aeronave incorporada genera entre 60 y 70 empleos directos. En este sentido, la aerolínea prevé la creación de más de 2,100 nuevas plazas de trabajo en los próximos cuatro años, abarcando áreas como personal operativo, pilotos, tripulantes de cabina y mecánicos de aviación. Este dinamismo se complementa con el impacto multiplicador de la industria; según organismos como IATA, cada empleo en aviación impulsa otros diez puestos adicionales en la economía nacional.
Impulso al turismo y visión de Estado
El fortalecimiento de la flota también potenciará el programa Panamá Stopover, el cual permite a los pasajeros en tránsito visitar el país sin costo adicional en su tarifa. Se espera que esta iniciativa atraiga a 250 mil visitantes en 2026, cifra que aumentará con la mayor disponibilidad de asientos. La firma del convenio contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; Stephanie Pope, CEO de Aviación Comercial de Boeing; Lawrence Culp, presidente de GE Aerospace; y el Embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, subrayando el valor de esta inversión para el desarrollo económico y la competitividad de Panamá a largo plazo.
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En la foto, de izquierda a derecha: Stephanie Pope, presidenta y CEO de Aviación Comercial de Boeing; José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá; Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines y Lawrence Culp, Jr., presidente y CEO de GE Aerospace.
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