Copa Airlines es premiada como la aerolínea con mayor puntualidad en Latinoamérica

Cirium reconoce la puntualidad de Copa Airlines como la mejor de toda América

• Con el mayor índice de puntualidad del continente americano y el segundo mejor a nivel global, la aerolínea panameña destaca también por su bajo nivel de cancelaciones.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines ha sido reconocida por undécima vez como la compañía líder en puntualidad de Latinoamérica por la firma especializada Cirium. Según el informe «On-Time Performance 2025», la empresa alcanzó un índice de llegadas a tiempo del 90.75%, cifra que no solo la posiciona en la cima regional, sino que representa el desempeño más alto de todo el continente americano y el segundo lugar a nivel mundial.

Excelencia operativa y cumplimiento de rutas

El análisis realizado por Cirium no se limitó únicamente a la puntualidad, sino que también evaluó el cumplimiento de los itinerarios y las tasas de cancelación de las principales aerolíneas del mundo. En este sentido, Copa Airlines logró un índice de cumplimiento del 99.80%, consolidándose como la aerolínea con menor tasa de cancelaciones en América.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, manifestó que este logro es un reflejo del compromiso de sus 9,000 colaboradores para ofrecer una operación segura y confiable. Durante el año 2025, la aerolínea mantuvo su liderazgo operando en más de 85 destinos de 32 países, periodo en el que integró nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos.

Metodología del ranking y galardones adicionales

El ranking de Cirium utiliza datos de más de 2,000 fuentes internacionales en tiempo real, incluyendo aeropuertos, sistemas de distribución global y organismos de aviación civil. El rendimiento se mide bajo criterios de capacidad de asientos, vuelos realizados y disponibilidad de asientos por kilómetro.

Este reconocimiento a la puntualidad se suma a otros galardones obtenidos por la aerolínea durante 2025. Entre ellos destacan el premio a la «Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe» por Skytrax, la calificación de cuatro estrellas de APEX y la distinción en los Webby Awards por su aplicación móvil. Estos premios refuerzan la posición de la compañía subsidiaria de Copa Holdings como un referente de calidad y servicio en la industria aérea global.