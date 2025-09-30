Copa Airlines celebra el Ascenso de Capitanes Copa Airlines: 46 primeros oficiales se integran al mando de aeronaves

Desarrollo de talento: 46 oficiales completan el programa de Ascenso de Capitanes Copa Airlines

• El Ascenso de Capitanes Copa Airlines culmina un riguroso programa de cuatro meses y prepara a la Aerolínea para la expansión de su flota y el crecimiento proyectado en rutas y destinos en el continente.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de Star Alliance, anunció el Ascenso de Capitanes Copa Airlines para 46 primeros oficiales, quienes oficialmente se integran al rango de capitán. Esta ceremonia representa un paso clave en el desarrollo continuo de talento técnico que respalda la operación de su flota de aviones Boeing 737, consolidando la estructura operativa de la Aerolínea.

Bolívar Domínguez, vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Copa Airlines, enfatizó que la formación va más allá de las capacidades técnicas. “Formar capitanes es mucho más que entrenar habilidades técnicas: es preparar líderes capaces de tomar decisiones críticas… Este ascenso es reflejo de un modelo de desarrollo que apuesta por el talento interno”, señaló. La promoción de nuevos capitanes responde a las necesidades técnicas derivadas del crecimiento proyectado de Copa Airlines en capacidad, destinos y frecuencias de rutas en el continente.

Rigor en la Formación y Estándares de la AAC

Alcanzar el rango de capitán requiere cumplir con un programa integral de entrenamiento que se extiende por aproximadamente cuatro meses. El proceso es riguroso y es evaluado por la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

El entrenamiento incluye:

• Formación teórica intensiva.

• Entrenamiento en simulador.

• Vuelos supervisados.

Además de aprobar distintas evaluaciones técnicas y entrevistas con líderes de operaciones, los candidatos deben acreditar una trayectoria operacional sólida y cumplir con una cantidad mínima de horas de vuelo.

Apuesta por el Talento Local y la Inclusión

La reciente promoción demuestra el impacto del modelo formativo interno de la Aerolínea: un total de 12 pilotos ascendidos son egresados de la ALAS Academia de Pilotos Copa Airlines, confirmando el éxito del programa para desarrollar talento local altamente calificado.

En esta promoción, el 15% de los pilotos ascendidos son mujeres, lo que destaca el avance sostenido de Copa Airlines hacia una mayor representación femenina en funciones técnicas. Actualmente, las mujeres representan el 12% de la plantilla total de pilotos de la Aerolínea, una de las cifras más altas registradas en la industria de la aviación a nivel internacional.

La Demanda Laboral de Pilotos y Personal Técnico en el Hub de las Américas: https://www.panama24horas.com.pa/empleo/demanda-laboral-pilotos-hub-americas

Copa Airlines proyecta cerrar el año con un equipo de más de 1,400 pilotos y tiene planificada la incorporación de más de 670 pilotos adicionales durante los próximos cinco años, a medida que nuevas aeronaves se sumen a su flota.