Copa Airlines Cargo incorpora su segunda aeronave 737-800 BCF para aumentar su capacidad

Copa Airlines Cargo refuerza su flota para proyectar 50 mil toneladas de carga anual

La llegada de una nueva aeronave carguera permitirá a Copa Airlines Cargo optimizar su operación y sumar destinos clave en la región, consolidando el rol de Panamá como un hub logístico estratégico.

Con la adición de un segundo avión de carga, la Aerolínea aumenta frecuencias en rutas estratégicas y fortalece el transporte de mercancías en sectores esenciales como el farmacéutico y de perecederos.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un movimiento estratégico para consolidar la operación logística regional, Copa Airlines, miembro de Star Alliance, ha anunciado la incorporación de una segunda aeronave dedicada al transporte de carga. Esta nueva adición a la flota de Copa Airlines Cargo es un Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter) con una capacidad de 22 toneladas, lo que incrementa el volumen de carga de la aerolínea en un 15%.

Jaime Álvarez, director senior de carga y courier de Copa Airlines, señaló que contar con dos aviones exclusivamente cargueros permitirá una operación más robusta y confiable desde Panamá, aumentando la competitividad del país como un hub logístico integral. «Este avance fortalece la capacidad de respuesta de Copa Airlines Cargo y proyecta a Panamá como un punto clave para el comercio internacional, al ofrecer soluciones logísticas que aportan eficiencia a las cadenas de suministro», afirmó Álvarez.

Gracias a esta expansión, la compañía proyecta transportar alrededor de 50 mil toneladas de carga al año, mejorando la conexión con los principales mercados de la región. La nueva aeronave facilitará la adición de destinos como Miami, Puerto España, Barbados, Guayaquil y San Pedro Sula, además de aumentar las frecuencias en rutas ya existentes y estratégicas como Bogotá, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en México, Cuba y Costa Rica. Este crecimiento beneficiará directamente a sectores clave, incluyendo el farmacéutico, perecederos y la carga aérea en general.

La optimización de la operación logística desde Panamá, facilitada por el Hub de las Américas®, ofrece ventajas competitivas significativas al mejorar los tiempos de conexión y garantizar la continuidad del servicio. La capacidad ampliada de la flota de carga permite a Copa Airlines manejar embarques más grandes y complejos, lo que es vital en el dinámico y desafiante entorno del comercio global.