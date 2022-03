Copa Airlines destaca el valor de participación de la mujer en la aviación

• Copa Airlines organizó el primer vuelo 100% preparado, despachado y tripulado por mujeres panameñas

• En el marco del Festival de Cine de Mujeres, evento organizado por ONU Mujeres que se celebra anualmente en Jordania, se estrenó el documental “Women Flying Dreams” [Mujeres Volando Sueños] junto a MOVErse Foundation, el cual resalta la historia de tres mujeres de Copa Airlines que destacan por su liderazgo en programas que impulsan la sostenibilidad ambiental

(21/Mar/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Copa Airlines promueve una serie de iniciativas que buscan resaltar el valor del rol de la mujer en el desarrollo de la industria de la aviación, reafirmando así su Compromiso 25 para 2025 de IATA, que busca mayor participación de mujeres en todos los niveles y en roles no tradicionales. Las aerolíneas firmantes se comprometen en aumentar en 25% para el 2025 la representación femenina en áreas donde las mujeres tradicionalmente están subrepresentadas, como, por ejemplo, pilotos y técnicas aeronáuticas de aviación.

“En Copa reconocemos el valor que la mujer aporta a la industria de aviación. Por esto, nos complace ofrecer cada vez más oportunidades en posiciones que tradicionalmente no eran ocupadas por mujeres, pero que hoy día vemos cómo han demostrado que cuando te lo propones no hay metas que no puedan alcanzar. Para nosotros es un orgullo contar con cada una de las miles de colaboradoras que trabajan día a día, comprometidas con brindar un servicio profesional y de clase mundial, aportando al desarrollo de nuestro país”, comentó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Este mes de marzo se llevó a cabo el primer vuelo de Copa Airlines preparado y tripulado 100% por mujeres panameñas con perfiles diversos, y altamente calificadas en sus distintas profesiones, demostrando que no hay límites para que una mujer ocupe posiciones técnicas de importancia para la operación, como por ejemplo ingeniería aeroespacial, pilotos, tripulación auxiliar, logística, despacho y seguimiento de vuelos, personal operativo de aeropuerto, entre otras. El vuelo ELEVA MUJER CM270 con destino a Cancún, México, fue operado con éxito por un equipo comprometido y apasionado demostrando que no hay límites para una mujer que desea alcanzar sus metas.

En reconocimiento al trabajo de las mujeres y profesionales de Copa Airlines, MOVErse Foundation de Panamá, invitó a Copa Airlines a formar parte de la 10ma edición del prestigioso “Women’s Film Week”, organizado por ONU Mujeres en Jordania, para representar al país desde la Embajada de Panamá en Jordania. Este año, se presentaron 13 inspiradores documentales que cuentan historias de mujeres como agentes de cambio en sostenibilidad ambiental.

Durante el encuentro, celebrado el pasado 9 de marzo, se presentó el documental producido en conjunto con Movimiento Creativo, “Women Flying Dreams” – “Mujeres Volando Sueños” que destaca la historia de crecimiento profesional de tres mujeres, líderes de Copa Airlines, protagonistas de la planificación e implementación de iniciativas y programas de la Aerolínea para equilibrar su crecimiento operacional de forma sostenible, cumpliendo con su compromiso de reducir la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente.

“Ofrecer oportunidades en igualdad de condiciones en donde todos los colaboradores, indistintamente de su género, raza, orientación sexual o religión, puedan crecer, aportar sus habilidades e ideas y alcanzar su máximo potencial, es la clave en nuestra estrategia de sostenibilidad como empresa. Por esta razón creamos el programa ELEVA, el cual tiene iniciativas que promueven y fomentan la igualdad, diversidad y la inclusión en todos los aspectos de la vida laboral en Copa Airlines. Uno de sus pilares es ELEVA Mujer que busca empoderar y desarrollar a mujeres líderes en posiciones no tradicionales de relevancia para la industria”, comentó Laura Plata, directora de experiencia al colaborador de Copa Airlines.

ELEVA se basa en tres pilares: Diversidad, Igualdad e Inclusión, y uno de sus focos de trabajo es impulsar la mayor participación de las mujeres en todos los niveles y roles dentro de la Aerolínea. Como parte de este programa, este mes de marzo, con el apoyo de Voces Vitales, Copa Airlines organizó la Caminata Mentoring Mujeres, en Ciudad de Panamá, en donde sus colaboradoras participaron, además, en la charla “Libera tu poder de Mujer Líder”, bajo la conducción de la conferencista Denise Dziwak. Adicionalmente, está ejecutando un programa de formación con el objetivo de desarrollar habilidades para promover la complementariedad de género.

Actualmente, la Aerolínea cuenta con 26% directoras o posiciones senior mujeres, de los gerentes representan el 41%; 98 mujeres pilotos, lo que significa un 10% del total de pilotos, una de las cifras más altas de la industria; y 34 mujeres mecánicas de aviación e ingenieras aeronáuticas que hoy día trabajan en el Centro de Mantenimiento de la Aerolínea.

Además del Compromiso 25 para 2025, Copa Airlines es firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, signataria de los Principios de Empoderamiento Femenino (WEP’s por sus siglas en inglés), participante activo de la Iniciativa de Paridad de Género del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y en el 2020 recibió la certificación en la categoría Oro del Sello de Igualdad “Sí Género” liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Vía Komunika