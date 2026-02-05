Vuelos especiales de Copa Airlines conectarán a Panamá con el Mundial 2026 en Norteamérica

Copa Airlines anuncia vuelos especiales para la afición panameña al Mundial 2026

• Copa Airlines habilitará frecuencias y tarifas exclusivas hacia Toronto y Nueva York para facilitar el traslado de los fanáticos panameños durante la Copa del Mundo 2026.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su participación en el Mundial de Fútbol 2026, Copa Airlines anunció la puesta a la venta de vuelos especiales con tarifas competitivas hacia Toronto, Canadá, y Nueva York, Estados Unidos. Esta iniciativa busca que la afición panameña pueda acompañar al equipo nacional en sus compromisos deportivos mediante itinerarios de ida y vuelta diseñados específicamente para las fechas del torneo.

Los boletos para estos vuelos especiales estarán disponibles a partir del jueves 5 de febrero de 2026, desde las 12:00 p.m. hora de Panamá. La aerolínea ha establecido una tarifa de USD 679 (ida y vuelta en clase económica), que incluye impuestos, una maleta registrada, preselección de asiento y la flexibilidad de realizar un cambio de fecha sin cargo hasta siete días antes de la salida, siempre que se opte por otro vuelo especial. Esta oferta se mantendrá vigente hasta el 5 de marzo de 2026 o hasta agotar la capacidad de los asientos disponibles.

Itinerarios programados hacia Canadá y Estados Unidos

La primera ronda de publicación incluye frecuencias hacia Toronto durante el mes de junio, con horarios matutinos y vespertinos para adaptarse a las necesidades de los fanáticos. En el caso de Nueva York, los vuelos están programados para fechas estratégicas entre el 25 de junio y el 2 de julio de 2026. A medida que se complete la ocupación de estas frecuencias iniciales, la aerolínea abrirá vuelos adicionales hasta alcanzar el límite de treinta operaciones aprobadas bajo el acuerdo entre las autoridades de aviación de Canadá y Panamá.

Compromiso con el deporte nacional

Como patrocinador histórico de la Federación Panameña de Fútbol, Copa Airlines reafirma su papel como aliado estratégico del deporte nacional. La empresa informó que los pasajeros podrán combinar destinos, permitiendo por ejemplo la ida por Toronto y el regreso por Nueva York, aunque el costo final podría variar según los impuestos aplicables. Los boletos podrán adquirirse a través del sitio web de la aerolínea, agencias de viajes, oficinas de ventas y centro de llamadas, facilitando el acceso a la comunidad de seguidores que buscan ser parte del evento deportivo más importante del mundo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: