Copa Airlines inicia vuelos hacia Puerto Plata y Santiago de los Caballeros

Copa Airlines fortalece su red de rutas en República Dominicana y Brasil

• Con la suma de nuevos destinos y el reinicio de operaciones en Brasil, Copa Airlines consolida la conectividad regional a través del Hub de las Américas en Panamá.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red Star Alliance, dio inicio este día a sus operaciones hacia y desde la ciudad de Puerto Plata, en República Dominicana. Con la apertura de esta nueva ruta y la programada reactivación hacia Santiago de los Caballeros el próximo 15 de enero, la aerolínea pasará a operar un total de cuatro destinos en territorio dominicano, sumándose a sus servicios actuales en Santo Domingo y Punta Cana.

Fortalecimiento de la conectividad en el Caribe

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, manifestó que el comienzo de las operaciones en Puerto Plata permite fortalecer la red de la compañía en el Caribe, abriendo oportunidades para conectar el norte de República Dominicana con el resto del continente. Según Heilbron, esta ruta contribuye directamente al desarrollo de sectores estratégicos como el comercio y el turismo. Asimismo, el ejecutivo resaltó que la iniciativa facilita que más viajeros visiten Panamá mediante el programa Panamá Stopover, el cual permite una estancia en el país sin cargos adicionales en la tarifa aérea.

La nueva frecuencia hacia Puerto Plata funcionará tres veces por semana, específicamente los días martes, viernes y domingos. El vuelo CM889 está programado para salir del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:55 a.m., aterrizando en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a las 11:32 a.m. Por su parte, el trayecto de retorno bajo el número CM890 partirá a las 12:37 p.m., con llegada estimada a Panamá a las 2:19 p.m.

Expansión hacia Santiago de los Caballeros y Brasil

Como parte de su estrategia de crecimiento en República Dominicana, Copa Airlines retomará sus vuelos hacia Santiago de los Caballeros el 15 de enero de 2026. Esta ruta contará con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados. El servicio partirá de Panamá a las 11:26 a.m. hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao, mientras que el regreso está previsto para las 3:51 p.m., llegando a la capital panameña a las 5:43 p.m.

Reactivación en el mercado sudamericano

De manera complementaria, la aerolínea reactivó desde el 7 de enero de 2026 su conexión con Salvador de Bahía, en Brasil. Esta ruta opera cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingos, fortaleciendo el acceso al noreste del país sudamericano desde el Hub de las Américas.

En la actualidad, Copa Airlines mantiene un promedio superior a los 395 vuelos diarios, conectando a Panamá con más de 85 destinos distribuidos en 32 países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Los viajeros interesados pueden acceder a información sobre horarios y reservas a través de los canales oficiales de venta y agencias de viajes.

