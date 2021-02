COVID-19: ¿Debería lavar los envases de alimentos en casa después de hacer las compras?

Por: Martin Lappann, director de microbiología de Tetra Pak.

(2/Feb/2021 – web) Panamá.- La pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestro mundo. Algunos de los cambios han sido obvios (confinamiento, cuarentenas, etc.). Otros cambios han sido menos drásticos y, aún así, han transformado nuestras vidas. Con los restaurantes cerrados en muchos países por razones de salud y seguridad, la cocina casera se ha convertido en la opción predeterminada. Los refrigeradores y las despensas de las personas ahora están mejor surtidos que de costumbre, ya sea porque se nos ha pedido que hagamos menos compras o porque guardamos un poco más, a fin de asegurarnos de que no nos quedemos sin alimentos básicos.

Alrededor del mundo, la demanda del consumidor por lo que nuestra industria denomina alimentos «no perecederos» se ha disparado. Estos son productos alimenticios que pueden almacenarse durante un período prolongado de tiempo sin refrigeración. Tetra Pak es líder mundial en el suministro de envases y equipos para procesar y envasar esos tipos de alimentos: desde leche UHT, jugo y tomates picados hasta sopas y muchos otros productos similares.

Sin embargo, esta pandemia ha ido acompañada de una especie de infodemia, ya que las noticias falsas distraen los esfuerzos de los científicos por comunicar lo que han aprendido hasta ahora sobre este nuevo virus.

A algunas personas también les preocupa el que puedan contraer el virus mientras hacen las compras. Una pregunta que nos han hecho es si uno puede infectarse cuando el virus SARS-CoV-2 está adherido a la superficie o dentro de un envase de cartón Tetra Pak.

En ese sentido, podemos concluir que: Las infecciones de SARS-CoV-2 por las superficies o productos de los envases de cartón Tetra Pak son extremadamente improbables. Déjenme explicarle por qué.

Para empezar, tenemos que entender cómo se producen las infecciones del virus. Los virus solo se replican en un huésped humano (o animal) infectado. Por el contrario, las bacterias o el moho pueden crecer en muchos lugares, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas.

Luego, el virus se libera desde su huésped cuando este tose, estornuda o toca un objeto. Es muy poco probable que se produzcan infecciones posteriores como resultado de tomar el virus de una superficie contaminada, ya que una infección vírica solo se produce a partir de un cierto número elevado de partículas víricas infecciosas (dosis mínima de infección). Esta cantidad de partículas de virus es difícil de recoger de una superficie contaminada porque el virus SARS-CoV-2 se inactivará rápidamente en las superficies externas al huésped.

El riesgo restante de contraer el coronavirus mientras se hacen las compras puede controlarse mediante procedimientos higiénicos estándar, como la utilización de mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, tal como recomiendan las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Tanto los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses como la Organización Mundial de la Salud afirman que se cree que el riesgo de infección con el coronavirus a partir de los productos alimenticios, los envases de alimentos o las bolsas es muy bajo. Por consiguiente, no se han confirmado casos de infección por COVID-19 en los que se haya sospechado que esta se haya producido por el contacto con alimentos, envases de alimentos o bolsas de las compras.

Esto es especialmente cierto para los alimentos en los envases «asépticos» Tetra Pak que cuentan con un proceso de envasado que tiene lugar en un entorno cerrado y estéril. Todo se esteriliza en tres pasos: el equipo antes de la producción; luego el producto alimenticio líquido en sí mismo y finalmente, la superficie del material de envase.

Los virus no pueden sobrevivir a este proceso de esterilización, menos aún que las bacterias. Y una vez que está dentro de un envase de cartón Tetra Pak estéril, su comida está protegida de los microbios y virus, el aire, la luz y las fugas. Una vez en los estantes de la tienda, el producto alimenticio se mantiene seguro porque el virus no puede sobrevivir por mucho tiempo en ninguna superficie. No se conoce ningún caso descrito en la literatura científica que indique que una persona haya contraído un coronavirus en la superficie de un envase de comida.

Por lo tanto, no es necesario lavar un envase de cartón para reducir el riesgo. En cambio, si se lava el envase de cartón, el agua que pueda quedar alrededor de los sellos del envase podría crear circunstancias no deseadas que permitan la proliferación de mohos en la superficie, el cual podría extenderse a los bienes circundantes. La presencia de moho en un entorno doméstico puede crear reacciones alérgicas y los alimentos contaminados con moho no deben ser consumidos ya que podrían ocasionar una intoxicación alimentaria. En otras palabras: Al intentar esquivar un riesgo totalmente insignificante, usted podría crear un riesgo para la salud debido al moho. Sin lavar, un envase de cartón Tetra Pak permanecerá seguro durante el período de almacenamiento indicado para los alimentos en su interior.

Dondequiera que operamos cumplimos con las normas regulatorias más importantes a nivel internacional, así como con las regulaciones de la UE y de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA). Incluso cuando la producción tiene lugar fuera de estas jurisdicciones, cumplimos con los requisitos de la UE y de los EE. UU., así como con las regulaciones locales.

Durante más de 60 años, hemos adquirido un conocimiento y una experiencia únicos en el procesamiento y el envasado seguro de los alimentos. En esto momentos, esto nos está ayudando a cumplir con nuestra promesa de marca: protege lo bueno.

Vía Ruapn