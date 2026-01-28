Cox asegura financiamiento por 2,650 millones de dólares para adquirir Iberdrola México

Gigante energético Cox fortalece la transición energética regional tras compra estratégica

• La operación consolida a Cox como un actor fundamental en la transición energética de América Latina, sumando una cartera de proyectos de generación de 12 GW.

• Con el cierre de esta transacción, Panamá refuerza su posición como hub de servicios corporativos y financieros para grandes proyectos de infraestructura energética en la región.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Cox, la utility global especializada en agua y energía, ha asegurado un financiamiento sindicado por un monto de 2,650 millones de dólares. Estos recursos están destinados a completar la adquisición de los activos de Iberdrola México, tras haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias pertinentes. La operación representa uno de los hitos más significativos para la transición energética en el continente.

Respaldo financiero y regulatorio

La estructura de financiamiento contó con la participación de siete instituciones bancarias de primer nivel, entre ellas Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y Scotiabank. Esta coalición financiera subraya la confianza de los mercados globales en la solidez de Cox y en el potencial de crecimiento del sector energético latinoamericano.

La transacción ya cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional Antimonopolio de México. El excedente no cubierto por la banca será completado mediante capital propio de la compañía y la participación de inversores institucionales. Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, destacó que esta compra posiciona a la empresa como un líder estratégico en el mercado eléctrico mexicano.

Impacto estratégico en Panamá y la región

Aunque la infraestructura física se localiza en México, la magnitud de la operación tiene repercusiones directas en Panamá. El país reafirma su papel como hub financiero y corporativo desde el cual se gestionan seguros, servicios legales y asesorías vinculadas a la transición energética regional. Asimismo, esta inversión impulsa la competitividad de empresas panameñas de ingeniería y consultoría que operan en el mercado de energías renovables.

La adquisición incluye una capacidad instalada operativa de más de 2,600 MW, una cartera de desarrollo de 12 GW y la mayor comercializadora privada de energía en territorio mexicano, la cual posee una cuota de mercado cercana al 25% con más de 500 grandes clientes corporativos. Como parte del proceso de integración, Cox incorporará a cerca de 700 profesionales técnicos de Iberdrola México para asegurar la continuidad de las operaciones.

