Crea tu estilo con The Frame de Samsung: Diez consejos de diseño interior

Diez ideas para integrar el TV The Frame de Samsung en la decoración de tu hogar

(26/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Samsung Electronics ha revolucionado la manera en que los electrodomésticos pueden integrarse en la decoración del hogar con su innovador televisor The Frame. Este dispositivo va más allá de ser una simple pantalla, ya que combina tecnología de vanguardia con un diseño elegante y personalizable, convirtiéndose en un aliado para quienes desean un hogar sofisticado y a la vez funcional.

Al hablar de personalización en la decoración del hogar, la selección de electrodomésticos como el televisor es crucial. The Frame de Samsung cumple con dos expectativas esenciales: ofrece una excelente funcionalidad y un diseño atractivo que se adapta a cualquier espacio. Este televisor ha sido concebido para satisfacer los gustos y necesidades de cada usuario, integrándose a la perfección en cualquier estilo de vida y ritmo del hogar.

El televisor The Frame, parte del portafolio de pantallas Lifestyle de Samsung Electronics, está diseñado para que su tecnología esté al servicio de la decoración. Cuando no está en uso, puede transformarse en una obra de arte al mostrar imágenes de alta calidad de pinturas y fotografías. Para quienes aprecian el arte como un componente del diseño interior, este televisor es una opción ideal. A continuación, presentamos diez ideas para integrar The Frame en la decoración de tu hogar.

1. Crea una pared-galería: Dale protagonismo a The Frame en una pared decorada con obras de arte y fotografías enmarcadas. Esta combinación equilibrada entre arte digital y físico crea una exposición visual impresionante, especialmente en la sala de estar. El marco del televisor, que se asemeja al estilo museo, refuerza el valor estético de esta propuesta.

2. Prueba el estilo minimalista: Para aquellos que prefieren un enfoque más sencillo, The Frame puede ubicarse en una pared de color neutro, sin otros elementos decorativos alrededor. Esta opción resalta la elegancia y simplicidad del televisor, enfocando la atención en la obra de arte o fotografía que se muestra en la pantalla.

3. Incorpóralo a ambientes multifuncionales: Gracias a su dualidad funcional como televisor y exhibidor de arte, The Frame es ideal para salas de estar, comedores o áreas de entretenimiento que se utilizan para diversas actividades. El televisor puede camuflarse como un elemento decorativo, creando armonía en espacios multifuncionales.

4. Intégralo a los muebles: Diseña muebles a medida para encuadrar y soportar The Frame de manera elegante. Puedes optar por una estantería o mueble de entretenimiento que se integre con el estilo de la habitación, logrando una proporción equilibrada entre el televisor y el mobiliario.

5. Luces en armonía: La iluminación ambiental alrededor del televisor es clave para su correcta integración en la decoración. Las luces LED regulables que cambian de color y temperatura pueden resaltar el marco del televisor y crear atmósferas específicas según el tipo de espacio.

6. Varía los marcos: The Frame ofrece biseles intercambiables en varios colores que se pueden combinar con la decoración de cada espacio. Estos marcos personalizables, disponibles en estilos modernos y biselados, permiten dinamizar el look del área donde se ubica el televisor.

7. Cámbialo de lugar y gíralo cuando lo necesites: Montar The Frame en un soporte móvil permite cambiar su ubicación según las necesidades del momento. Samsung ha creado un accesorio de soporte que permite girar la pantalla de horizontal a vertical en un solo movimiento, facilitando su integración en diferentes espacios.

8. En la cocina: Aunque inusual, The Frame también puede integrarse en la cocina, especialmente en áreas amplias. Este televisor es ideal para seguir recetas o ver programas de entretenimiento mientras se cocina, y también puede exhibir fotografías artísticas relacionadas con la gastronomía cuando está apagado.

9. Estilo pictórico según tu decoración: Con acceso a la Samsung Art Store, The Frame permite reproducir más de 1,600 piezas de arte de importantes colecciones de museos y galerías. Esto asegura que siempre habrá una obra que encaje perfectamente con la decoración de tu hogar.

10. Momentos únicos en su pantalla: The Frame permite reproducir en grande fotografías familiares, convirtiendo momentos especiales en parte de la decoración del hogar. Esta opción digital reemplaza el tradicional rincón de fotos familiares con una presentación moderna y personalizable.