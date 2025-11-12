Crecimiento estratégico: Resultados Financieros de SONDA reportan US$1.154 millones en ingresos y un pipeline de US$7.6 billones

Crecimiento estratégico: Resultados Financieros de SONDA reportan US$1.154 millones en ingresos y un pipeline de US$7.6 billones
Crecimiento estratégico: Resultados Financieros de SONDA reportan US$1.154 millones en ingresos y un pipeline de US$7.6 billonesSONDA

SONDA reportó sus Resultados Financieros del tercer trimestre a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, con ingresos consolidados que alcanzaron US$ 1.154 millones a septiembre y un robusto pipeline comercial de US$7.6 billones.

Los Resultados Financieros reflejan un alza de 43% en pipeline comercial y crecimiento en ingresos en el tercer trimestre de 2025

• El EBITDA del tercer trimestre registró un alza de 30.1% respecto al trimestre anterior, mientras que los ingresos acumulados crecieron 3.1%, impulsados por la ejecución de su plan estratégico 2025–2027.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Chile.- SONDA, compañía líder en servicios tecnológicos en América Latina, reportó sus Resultados Financieros del tercer trimestre, en moneda de reporte y mismo tipo de cambio. Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron los US$ 396 millones, un 2.6% superior al trimestre anterior, mientras que el EBITDA y el resultado operacional registraron alzas de 30.1% y 62.5%, respectivamente.

A nivel acumulado en los primeros nueve meses de 2025, los ingresos consolidados alcanzaron los US$ 1.154 millones, un crecimiento del 3.1% respecto de igual periodo de 2024. Este desempeño se explica por los aumentos sostenidos en las regiones Cono Sur (+8.7%) y Andina (+6.3%), a pesar de una mayor ralentización en las inversiones tecnológicas de la región.

El pipeline comercial de la compañía alcanzó los US$7.6 billones, reflejando una alza del 43% respecto al cierre de 2024, lo cual está directamente relacionado con la ejecución del plan estratégico 2025–2027.

Estrategia de valor y especialización

El EBITDA acumulado alcanzó US$ 85 millones, un 11.7% inferior al registrado en igual período de 2024. Esta variación se asocia al mayor esfuerzo comercial y a las inversiones estratégicas desplegadas para fortalecer sus capacidades de venta y especialización por industria.

Marcelo Castiglione, Gerente General corporativo de SONDA, señaló: “El crecimiento en ingresos y la expansión del pipeline comercial confirman que la estrategia comercial implementada está dando resultados. Estamos mejor preparados para capitalizar oportunidades en salud, transporte, energía, servicios financieros y retail, con un portafolio de soluciones de alto valor, de la mano de tecnologías de inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y analítica”.

José Orlandini, presidente de SONDA, precisó que los Resultados Financieros reflejan «un modelo de negocio diversificado y una estrategia enfocada en especialización, eficiencia y creación de valor para los clientes».

Cierres de negocios estratégicos

Durante el tercer trimestre, SONDA concretó importantes proyectos estratégicos con foco en soluciones de alto valor en diversos países:

• Chile: Ganó contratos de migración de infraestructura tecnológica hacia Cloud (nube privada y pública) para una entidad de seguridad social y un relevante actor del transporte de pasajeros de Santiago.

• Argentina: Fortaleció su presencia en la industria de Oil & Gas con la gestión y soporte TI integral en más de 500 estaciones de servicio.

• Brasil: Implementará un moderno modelo de soporte TI, con un Centro de Operaciones autónomo soportado por herramientas de Inteligencia Artificial, en el hospital más importante de Latinoamérica.

• México: Amplió su contrato con un operador del sistema de transporte público, reforzando la movilidad urbana.

• Colombia: Desplegará un servicio Device as a Service para una red de hoteles y un proyecto de ciberseguridad con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb