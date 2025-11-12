Crecimiento estratégico: Resultados Financieros de SONDA reportan US$1.154 millones en ingresos y un pipeline de US$7.6 billones

Los Resultados Financieros reflejan un alza de 43% en pipeline comercial y crecimiento en ingresos en el tercer trimestre de 2025

• El EBITDA del tercer trimestre registró un alza de 30.1% respecto al trimestre anterior, mientras que los ingresos acumulados crecieron 3.1%, impulsados por la ejecución de su plan estratégico 2025–2027.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Chile.- SONDA, compañía líder en servicios tecnológicos en América Latina, reportó sus Resultados Financieros del tercer trimestre, en moneda de reporte y mismo tipo de cambio. Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron los US$ 396 millones, un 2.6% superior al trimestre anterior, mientras que el EBITDA y el resultado operacional registraron alzas de 30.1% y 62.5%, respectivamente.

A nivel acumulado en los primeros nueve meses de 2025, los ingresos consolidados alcanzaron los US$ 1.154 millones, un crecimiento del 3.1% respecto de igual periodo de 2024. Este desempeño se explica por los aumentos sostenidos en las regiones Cono Sur (+8.7%) y Andina (+6.3%), a pesar de una mayor ralentización en las inversiones tecnológicas de la región.

El pipeline comercial de la compañía alcanzó los US$7.6 billones, reflejando una alza del 43% respecto al cierre de 2024, lo cual está directamente relacionado con la ejecución del plan estratégico 2025–2027.

Estrategia de valor y especialización

El EBITDA acumulado alcanzó US$ 85 millones, un 11.7% inferior al registrado en igual período de 2024. Esta variación se asocia al mayor esfuerzo comercial y a las inversiones estratégicas desplegadas para fortalecer sus capacidades de venta y especialización por industria.

Marcelo Castiglione, Gerente General corporativo de SONDA, señaló: “El crecimiento en ingresos y la expansión del pipeline comercial confirman que la estrategia comercial implementada está dando resultados. Estamos mejor preparados para capitalizar oportunidades en salud, transporte, energía, servicios financieros y retail, con un portafolio de soluciones de alto valor, de la mano de tecnologías de inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y analítica”.

José Orlandini, presidente de SONDA, precisó que los Resultados Financieros reflejan «un modelo de negocio diversificado y una estrategia enfocada en especialización, eficiencia y creación de valor para los clientes».

Cierres de negocios estratégicos

Durante el tercer trimestre, SONDA concretó importantes proyectos estratégicos con foco en soluciones de alto valor en diversos países:

• Chile: Ganó contratos de migración de infraestructura tecnológica hacia Cloud (nube privada y pública) para una entidad de seguridad social y un relevante actor del transporte de pasajeros de Santiago.

• Argentina: Fortaleció su presencia en la industria de Oil & Gas con la gestión y soporte TI integral en más de 500 estaciones de servicio.

• Brasil: Implementará un moderno modelo de soporte TI, con un Centro de Operaciones autónomo soportado por herramientas de Inteligencia Artificial, en el hospital más importante de Latinoamérica.

• México: Amplió su contrato con un operador del sistema de transporte público, reforzando la movilidad urbana.

• Colombia: Desplegará un servicio Device as a Service para una red de hoteles y un proyecto de ciberseguridad con Empresas Públicas de Medellín (EPM).