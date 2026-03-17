Crecimiento del parque vehicular en Panamá impulsa demanda de sistemas de protección

Parque vehicular crece 10,8% y eleva retos de seguridad vehicular en Panamá

• Ante la evolución de las modalidades de robo, especialistas recomiendan combinar hábitos de prevención con tecnologías de geolocalización y radiofrecuencia.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El crecimiento sostenido del parque automotor en el país, que registró un incremento del 10,8% en el último periodo, ha puesto de relieve la urgencia de fortalecer la seguridad vehicular en Panamá. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la cifra de vehículos inscritos ascendió de 54,384 en 2024 a 60,233 en 2025, un dinamismo que, si bien refleja la salud del mercado, también plantea desafíos ante la recurrencia de delitos contra la propiedad móvil.

Estadísticas de criminalidad y prevención

La problemática del robo de autos se mantiene como un factor crítico. Durante el año 2025, se contabilizaron 847 hurtos de automóviles en territorio panameño, lo que representa un promedio aproximado de 70 casos mensuales. Los delincuentes suelen aprovechar momentos de distracción, rutinas predecibles de los conductores o zonas con alta rotación para ejecutar estas acciones.

Luis Diego Trejos, gerente general de Detektor para Costa Rica y Panamá, señaló que la protección de los activos requiere actualmente una visión más preventiva que reactiva. Según el experto, la clave para reducir el impacto de estos delitos reside en la combinación de hábitos de conducción seguros, vigilancia del entorno y la adopción de infraestructura tecnológica avanzada. Entre las recomendaciones básicas destacan evitar estacionamientos en zonas poco iluminadas, variar las rutas habituales y no dejar objetos de valor a la vista.

Tecnología aplicada a la recuperación y monitoreo

En este escenario, el uso de herramientas digitales se ha vuelto indispensable. Soluciones basadas en sistemas de geolocalización (GPS) permiten el monitoreo de las unidades en tiempo real, mientras que dispositivos especializados como El Cazador utilizan redes de radiofrecuencia para localizar vehículos incluso en lugares con limitaciones de señal, tales como sótanos o estacionamientos subterráneos.

Estas plataformas tecnológicas facilitan la generación de alertas ante movimientos no autorizados o el encendido del motor en horarios inusuales, optimizando la capacidad de respuesta ante un incidente. En un contexto de expansión vehicular constante, fortalecer la cultura de prevención y aprovechar la innovación tecnológica se consolidan como las estrategias principales para salvaguardar uno de los activos más significativos de la población panameña.

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