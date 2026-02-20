Cristiano Ronaldo adquiere el 10% de Pro2col tras inversión millonaria en Herbalife

El ícono Cristiano Ronaldo fortalece su alianza con Herbalife mediante tecnología digital

• El astro portugués refuerza su colaboración de más de una década con Herbalife al adquirir una participación accionaria en la innovadora plataforma de salud Pro2col.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ícono deportivo global Cristiano Ronaldo ha dado un paso significativo en su faceta como inversor al adquirir el 10% de participación accionaria en HBL Pro2col Software, LLC. Esta entidad es una subsidiaria de Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) que posee la tecnología Pro2col, un sistema operativo digital de salud y bienestar de próxima generación diseñado para ofrecer planes personalizados mediante un enfoque basado en datos.

La inversión del futbolista, valorada en 7,5 millones de dólares, incluye además un compromiso para proporcionar servicios y derechos de patrocinio a la plataforma. Este movimiento subraya el compromiso personal del deportista con la nutrición de alto rendimiento y refleja su confianza en el uso de la tecnología innovadora para fomentar cambios de comportamiento sostenibles y resultados medibles en la salud de las comunidades.

Tecnología y personalización en el bienestar

Pro2col utiliza datos individuales para construir planes específicos que incluyen seguimiento de nutrición inteligente y hábitos diarios. El núcleo de la herramienta es el Pro2Score, un sistema de puntuación que rastrea métricas clave para ofrecer motivación y percepciones accionables. Según Stephan Gratziani, director ejecutivo de Herbalife, la decisión de Cristiano Ronaldo marca un hito en una relación de socio global de nutrición que inició en 2013 y que ha dado frutos como la bebida deportiva Herbalife24® CR7 Drive.

La plataforma no solo beneficia al consumidor final, sino que equipa a los distribuidores independientes con herramientas avanzadas para mejorar el soporte al cliente. Este enfoque permite que la nutrición personalizada sea escalable, combinando la ciencia con el apoyo personal de la comunidad de distribuidores.

Evolución de una alianza estratégica

Por su parte, el futbolista manifestó que esta inversión es una evolución natural de su vínculo con la compañía. «Se trata de ayudar a dar forma y hacer crecer una plataforma que realmente puede cambiar la forma en que las personas se relacionan con su bienestar», afirmó Cristiano Ronaldo, destacando que la agilidad y la ciencia detrás de la herramienta son sus principales motivadores en esta etapa de su carrera.

Actualmente, Herbalife ha iniciado un lanzamiento beta de Pro2col en mercados seleccionados como Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Se espera que la expansión hacia mercados internacionales adicionales, incluyendo regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), comience durante el transcurso de 2026, integrando progresivamente capacidades de inteligencia artificial para servir a clientes en todo el mundo.

