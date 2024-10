Daikin celebra un siglo de liderazgo en climatización y sostenibilidad

Cien años de innovación: Daikin reafirma su compromiso con el medio ambiente

(23/Oct/2024 – Panama24Horas web) Tokio, Japón.- Daikin, reconocido líder mundial en soluciones de climatización, celebra este año su centenario, marcando cien años de innovación continua, compromiso medioambiental y mejora de la calidad de vida a través de tecnologías de vanguardia en calefacción, aire acondicionado, ventilación y purificación del aire.

La historia de Daikin se remonta a 1924, cuando el joven ingeniero japonés Akira Yamada fundó una pequeña empresa en Osaka para fabricar radiadores de aeronaves, contando con un equipo de apenas 15 personas. Hoy, un siglo después, Daikin ha crecido hasta convertirse en un gigante global con 96 mil empleados en 173 países, ofreciendo soluciones de climatización innovadoras y sostenibles para hogares, empresas e industrias en todo el mundo.

«Celebrar cien años es un hito extraordinario que nos llena de orgullo y nos impulsa a mirar hacia el futuro con renovada energía», afirma Milena Santos, Senior Director of Marketing and Customer Experience de Daikin. «Nuestro éxito se basa en una cultura de innovación constante y un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Cada avance tecnológico que desarrollamos no solo busca mejorar el confort de las personas, sino también contribuir activamente a la creación de un mundo más sostenible».

A lo largo de su historia, Daikin ha sido pionera en numerosas tecnologías que han transformado la industria de la climatización. Entre ellas, se destaca el Sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), introducido en 1982, que revolucionó la climatización de edificios comerciales y residenciales al ajustar el flujo de refrigerante según la demanda de cada zona, logrando así una eficiencia energética sin precedentes.

La compañía también ha liderado la transición hacia refrigerantes más ecológicos, como el R32, que posee un potencial de calentamiento global significativamente menor, y ha innovado con la tecnología Inverter, que permite a los compresores funcionar a velocidad variable, reduciendo drásticamente el consumo energético. Otro hito importante fue el lanzamiento del Sistema Altherma en 2006, que utiliza la bomba de calor aerotérmica para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El centenario de Daikin se alinea con un momento crucial en la lucha contra el cambio climático, y la compañía reafirma su compromiso con la sostenibilidad a través de iniciativas ambiciosas. La Visión Ambiental 2050 es un plan integral que busca alcanzar la neutralidad en carbono en todas sus operaciones y en el ciclo de vida completo de sus productos para el año 2050. Dentro de este plan, Daikin se ha propuesto reducir sus emisiones de CO2 en un 30% para 2025 y en un 50% para 2030, en comparación con el escenario de «condiciones habituales» de 2019, además de intensificar esfuerzos en el reciclaje y la reutilización de materiales.

Daikin ofrece soluciones innovadoras y eficientes para una amplia gama de aplicaciones. En el sector residencial, proporciona sistemas de aire acondicionado split y soluciones integrales de climatización y agua caliente sanitaria con aerotermia. Para el sector comercial, sus sistemas VRV y Sky Air ofrecen climatización flexible y eficiente, adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio. En el ámbito industrial, desarrolla soluciones de gran escala para fábricas y centros de datos, mientras que el sector sanitario se beneficia de equipos especializados que garantizan la calidad del aire y el confort en hospitales y clínicas.

Daikin reafirma su compromiso de ser un líder indiscutible en la región, no solo en términos de cuota de mercado, sino también en innovación, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo local, adaptando tecnologías globales a las necesidades específicas de la región, y se enfoca en la formación de talento, capacitando a profesionales en las últimas tecnologías de climatización sostenible.

Las colaboraciones estratégicas con instituciones académicas, gobiernos y empresas son fundamentales para impulsar la transición energética. Daikin también promueve la concienciación sobre la eficiencia energética y las soluciones sostenibles de climatización.

«En Daikin, nuestro compromiso con la región va más allá de ofrecer productos de calidad. Nos esforzamos por ser un motor de cambio positivo, liderando la transición hacia un futuro más sostenible y confortable para todos», concluye Milena Santos. «Nuestro centenario no es solo una celebración de nuestros logros pasados, sino una reafirmación de nuestro compromiso con la innovación continua y la excelencia en el servicio a nuestros clientes y al medio ambiente».