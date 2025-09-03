Datawifi lanza Programa de Formación para Emprendedores Tecnológicos en América Latina

El programa de responsabilidad social de Datawifi ofrece siete sesiones virtuales de formación, mentoría y consultoría, diseñadas para guiar a los jóvenes emprendedores latinoamericanos desde la concepción de su idea hasta la creación de un proyecto sólido.

Datawifi ha lanzado un programa de formación dirigido a emprendedores de base tecnológica en América Latina, con el objetivo de impulsar proyectos innovadores y ofrecer una oportunidad de empleo 100% remota al participante más destacado.

Ante la alta tasa de desempleo juvenil, Datawifi presenta una convocatoria para un programa de formación virtual que busca capacitar a jóvenes mayores de 18 años en habilidades digitales y liderazgo, para que puedan desarrollar sus propios negocios.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La empresa Datawifi ha anunciado el lanzamiento de un programa de formación diseñado para emprendedores latinoamericanos de base tecnológica, con el objetivo de reducir la brecha de acceso a la educación digital y fomentar la creación de negocios sostenibles. Esta iniciativa surge en un contexto donde la tasa de desempleo juvenil en América Latina alcanza aproximadamente el 28%, y la transformación digital presenta desafíos y oportunidades que requieren de una capacitación especializada.

Yassef Lotina, CEO de Datawifi, subrayó la necesidad de que los jóvenes reciban una formación seria y oportuna en emprendimiento y competencias digitales. Según Lotina, esto es fundamental para que puedan liderar la creación de empresas que impulsen el desarrollo económico y ayuden a reducir las desigualdades estructurales en la región. El programa, parte del Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, se desarrollará a través de siete sesiones virtuales, con cinco módulos enfocados en guiar a los participantes desde la etapa de inspiración hasta la construcción de un proyecto con bases sólidas.

La convocatoria, que estará abierta del 18 de septiembre al 15 de octubre a través de los canales digitales de la empresa, está dirigida a personas mayores de 18 años con interés en proyectos de impacto social y económico. Se limitará a 150 participantes, quienes serán seleccionados a través de un proceso que busca garantizar la diversidad y el compromiso.

El programa se centrará en la formación de habilidades digitales, innovación, liderazgo y desarrollo de modelos de negocio. Además de la capacitación, busca conectar a los participantes con el ecosistema empresarial, impulsar proyectos con potencial de crecimiento mediante consultoría personalizada y transmitir conocimientos a las futuras generaciones de emprendedores. Un aspecto clave de la iniciativa es la oportunidad de empleo: el mejor alumno será contratado por Datawifi en una modalidad 100% remota.

Para acceder a la fase final de presentación de proyectos, los participantes deberán asistir a todas las sesiones y obtener un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en las evaluaciones de cada módulo. Un jurado evaluará los proyectos finales (pitch) basándose en criterios como la creatividad, viabilidad, innovación y el enfoque en el usuario.

Además de la oportunidad de empleo, los tres mejores proyectos recibirán premios en consultoría: 8 horas para el primer lugar, 6 para el segundo y 4 para el tercero. Al finalizar, todos los participantes que completen el programa obtendrán un certificado oficial que acreditará su formación en emprendimiento e innovación digital.

