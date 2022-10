Dell Technologies y Red Hat amplían colaboración estratégica

(5/Oct/2022 – web) Panamá.- Dell Technologies (NYSE: DELL) amplía su relación estratégica de larga data con Red Hat para ofrecer nuevas soluciones que simplifican la implementación y la administración de la infraestructura en contenedores en las instalaciones en ambientes de varias nubes.

Gartner predice que el 90% de las organizaciones mundiales ejecutarán aplicaciones en contenedores en producción para el 2027¹. Sin embargo, con el aumento de la adopción, también han aumentado los desafíos relacionados con la implementación y la administración de implementaciones de contenedores en las organizaciones y con la búsqueda de personal de TI con conocimientos sobre contenedores. Las soluciones combinadas de Dell y Red Hat ayudarán a las organizaciones a acelerar el desarrollo y las operaciones (operaciones de desarrollo) de las aplicaciones nativas de la nube y, a la vez, permitirán superar los obstáculos de administración de TI.

“La colaboración entre Dell y Red Hat es clave para nuestros esfuerzos por crear un ecosistema de varias nubes que ofrezca a los clientes una mayor flexibilidad y más opciones en su desarrollo de nuevas aplicaciones y la modernización de las existentes en ambientes de varias nubes”, explicó Jeff Boudreau, presidente del Grupo de Soluciones de Infraestructura en Dell Technologies. “Con Dell APEX y Red Hat OpenShift, los desarrolladores pueden concentrarse en ofrecer productos y servicios innovadores y aliviar las preocupaciones sobre la infraestructura de soporte”.

“Los clientes quieren poder ejecutar sus aplicaciones donde las necesiten, con flexibilidad para cambiar del centro de datos al edge a varias nubes públicas según lo dicten las necesidades del negocio”, afirmó Ashesh Badani, vicepresidente ejecutivo y director de productos de Red Hat. “Con la ampliación de nuestra colaboración actual con Dell, brindamos a los clientes aún más opciones y flexibilidad en sus operaciones de nube híbrida, al combinar la plataforma Kubernetes empresarial líder del mercado en Red Hat OpenShift con la eficaz tecnología de la infraestructura de Dell. Este trabajo conjunto ayudará a simplificar el abordaje de las organizaciones de la dinámica cambiante de la TI empresarial, lo que permitirá a los equipos de TI crear aplicaciones una vez para su implementación en las instalaciones, pero conservar la agilidad para ejecutarlas donde sea necesario en toda la extensión de la nube híbrida abierta”.

Los contenedores APEX de Dell para Red Hat OpenShift ofrecen una solución de contenedor como servicio en las instalaciones administrada por Dell para potenciar la innovación de los desarrolladores

Los contenedores APEX para Red Hat OpenShift brindan a las organizaciones de TI y a sus desarrolladores una solución de contenedor como servicio en las instalaciones administrada por Dell en la infraestructura de Dell. Con Red Hat OpenShift, el servicio permite a los clientes satisfacer las necesidades de sus desarrolladores sin necesidad de construir y administrar su propia infraestructura física.

Se ofrece mediante suscripción y Dell supervisa las actividades y las operaciones de administración de la infraestructura. Además, se asigna a los clientes un gerente de Éxito de clientes de APEX como asesor de confianza que ayuda a garantizar una experiencia con APEX sin preocupaciones durante todo el servicio.

La Plataforma validada de Dell simplifica la implementación y la administración de la infraestructura de Red Hat OpenShift en las instalaciones

La Plataforma validada de Dell para Red Hat OpenShift, con tecnología Intel, agiliza los procesos de implementación y la administración de la infraestructura en las instalaciones para la coordinación de contenedores con orientación completamente documentada para la configuración y la implementación. Los clientes pueden poner en funcionamiento su infraestructura local con mayor rapidez y operar un ambiente Red Hat OpenShift de manera más predecible en infraestructura definida por software de Dell PowerFlex.

Con un desarrollo conjunto para ejecutar Red Hat OpenShift sin sistema operativo, los equipos de operaciones de desarrollo pueden aprovisionar más rápidamente recursos informáticos y de almacenamiento y proporcionar infraestructura como código mientras automatizan los procesos de las operaciones de desarrollo, lo que permite a los desarrolladores convertirse en un motor de innovación para sus negocios.

Dell y Red Hat diseñarán conjuntamente una solución de nube híbrida para la administración uniforme en todas las ubicaciones de TI

Dell y Red Hat están diseñando conjuntamente una solución de nube híbrida que amplía la administración de las implementaciones locales de Red Hat OpenShift en nubes públicas y el edge de manera más uniforme.

Esta infraestructura automatizada se diseñará para usar software de Dell para la integración de plataforma completa de Red Hat OpenShift en procesamiento y almacenamiento escalables definidos por software de Dell a fin de brindar flexibilidad en la nube y ayudar a simplificar las operaciones en las instalaciones. La agilidad de las aplicaciones es fundamental para que los negocios sigan siendo competitivos; es por ello que la estrecha integración facilitará que las organizaciones desarrollen aplicaciones una vez y las implementen en cualquier lugar con un modelo operativo común.

El objetivo de Dell e IBM es ofrecer inteligencia artificial para las operaciones de TI (AIOps) y capacidades de automatización inteligente para ayudar a posibilitar una alta disponibilidad, tiempo de actividad y rendimiento de las aplicaciones de misión crítica de los clientes a cualquier escala. Cuando esté disponible, esta opción ofrecerá a los clientes visibilidad adicional e información útil en toda la plataforma, desde la infraestructura hasta las aplicaciones del negocio.

Citas adicionales

Raj Wickramasinghe, jefe de plataformas híbridas y emergentes en Accenture

“Nos complace ver que Dell y RedHat unen fuerzas para aliviar la complejidad de moverse y operar en un mundo de varias nubes híbridas. Esperamos continuar desarrollando nuestras colaboraciones exitosas y duraderas con ambas compañías mediante el desarrollo conjunto de operaciones de desarrollo e iniciativas nativas de la nube que ayuden a las empresas a reducir la deuda técnica, aumentar la agilidad organizativa y acelerar su reinvención en la nube”.

Dinesh Nirmal, gerente general de Datos, IA y Automatización en IBM

“Las soluciones de AIOps son cada vez más importantes para ayudar a las organizaciones a hacer posible el rendimiento de las aplicaciones y reducir los costos de TI sin poner en peligro la experiencia del usuario final. Es por eso que IBM está trabajando con sus socios del ecosistema para brindar a los clientes capacidades de automatización inteligente como IBM Instana Observability, diseñadas para ayudar a proporcionar información útil y optimizar el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan en ambientes híbridos de varias nubes”.

Jeremy Rader, gerente general de Estrategia y Soluciones Empresariales en Intel

“El cambio hacia la contenedorización, las arquitecturas de nube híbrida y las operaciones de desarrollo requiere una integración perfecta de las innovaciones más recientes de Intel, Dell Technologies y Red Hat, para que nuestros clientes mutuos puedan obtener valor comercial de sus implementaciones de nube híbrida. Intel se complace en colaborar con Dell y Red Hat para garantizar que la tecnología más reciente de Intel esté habilitada y sea eficiente, segura y con eficiencia energética”.

Disponibilidad

● Los contenedores APEX de Dell para Red Hat OpenShift tienen disponibilidad planificada en los EE. UU. a principios de 2023 y se planea ampliar su disponibilidad más adelante.

● La Plataforma validada de Dell para Red Hat OpenShift está disponible en todo el mundo desde el 30 de septiembre de 2022.

● La solución de nube híbrida de Dell con Red Hat OpenShift tiene disponibilidad planificada en 2023.

