Desafíos del 5G: ¿Están preparados los operadores móviles en Latinoamérica?

Los operadores móviles en Latinoamérica se enfrentan al desafío del 5G y JSC Ingenium se postula como el aliado estratégico para su despliegue exitoso

(20/Feb/2024 – web) LatAm.- La carrera hacia la implementación del 5G en Latinoamérica está en pleno apogeo, y los operadores móviles se enfrentan a una serie de desafíos y decisiones cruciales. Ante este panorama, JSC Ingenium emerge como el proveedor líder de tecnología Core 5G, listo para acompañar a los operadores en este emocionante viaje hacia el futuro de las comunicaciones.

Según datos de la GSMA, se espera que para el 2025 alrededor del 14% de los accesos a redes móviles en todo el mundo sean a través de tecnología 5G. Aunque la implementación del 4G sigue siendo predominante en América Latina, se prevé que el 5G comience a ganar protagonismo a partir del próximo año, marcando una nueva era en las telecomunicaciones de la región.

En este contexto, Juan Carlos Buitrago, Global Chief Sales Officer (CSO) de JSC Ingenium, señala que los operadores móviles enfrentan la tarea de definir estrategias para el despliegue del 5G y gestionar la transición de tecnologías legacy como el 2G y 3G. El éxito en este proceso, según Buitrago, radica en la generación de estrategias adecuadas y en la elección de aliados estratégicos que permitan una rápida implementación.

JSC Ingenium se destaca como aliado estratégico, ofreciendo un Core unificado basado en microservicios y contenedores, totalmente adaptable a diferentes entornos de implementación. Además, la compañía presenta un modelo de negocio innovador denominado ‘Telco as a Service’ (TaaS), que permite a los operadores pagar en función del crecimiento de sus usuarios, adaptándose a sus necesidades tecnológicas y financieras.

En cuanto al despliegue del 5G, se identifican dos fases: el 5G Non Stand Alone y el Stand Alone. La primera enfatiza el aumento de velocidad, mientras que la segunda promete una verdadera revolución en las comunicaciones, impulsando nuevos ecosistemas como el Internet de las Cosas (IoT) y marcando el inicio de una nueva era en las comunicaciones móviles.