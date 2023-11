Descubre tu estilo Skechers: Comodidad y confort en cada paso

Skechers destaca tu mejor estilo en cualquier ocasión

(24/Nov/2023 – web) Panamá.- Vivimos en constante movimiento, donde, sin importar el momento, lugar o actividad, la comodidad es un factor clave. Por ese motivo, Skechers te presenta una amplia gama de estilos y modelos de calzado diseñados para brindarte el confort necesario en tu rutina diaria, permitiéndote lucir tu mejor estilo en cualquier ocasión.

A continuación, te presentamos los estilos favoritos de Karen Jordan, Rafael Briceño, Analía Núñez, Alexander González, Melissa Fernandez y Peter Lee para esta temporada, disponibles en tiendas, que marcarán tendencia y complementarán tu outfit.

Skechers Hands Free Slip-ins®: BOBS Sport™ Squad Chaos – Daily Inspiration – Karen Jordan

Adéntrate en el estilo atlético y la comodidad con los Skechers Hands Free Slip-ins®: BOBS Sport™ Squad Chaos – Daily Inspiration. Diseñado con nuestro exclusivo Heel Pillow™, este estilo de moda presenta una parte superior tejida con cordones elásticos y una plantilla acolchada Skechers Memory Foam™. Por cada compra de BOBS®, se realiza una donación a animales necesitados.

Skechers GO WALK Workout Walker – Ultra Motion – Rafael Briceño

Experimenta una comodidad de apoyo duradera en Skechers GO WALK Workout Walker – Ultra Motion. Esta zapatilla con cordones presenta un diseño con infusión de carbono en una parte superior de malla mono transpirable con capas inferiores multicolores, plantilla Skechers Arch Fit® extraíble, amortiguación Hyper Burst® y suela Goodyear® Performance.

Skechers Eden LX – Beaming Glory – Analia Nuñez

Un estilo clásico y moderno se combina con la comodidad en Skechers Eden LX – Beaming Glory. Este diseño con cordones presenta una parte superior de durapiel sintético con detalles laterales metálicos y una plantilla acolchada Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Skechers Hands Free Slip-ins®: Vigor 3.0 – Drafting – Alexander González

La comodidad de los pies hacia adelante y el estilo elegante se combinan en Skechers Hands Free Slip-ins®: Vigor 3.0 – Drafting. Diseñado con nuestro exclusivo Heel Pillow™, este cómodo estilo presenta una parte superior de cuero, malla y material sintético con cordones ajustables, una plantilla Skechers Air-Cooled Memory® y una suela de caucho Goodyear® antideslizante de alta tracción.

Skechers Street™ Tres-Air Uno – Modern Aff-Air – Melisa Fernandez

Brilla con estilo y comodidad con triple bolsa de aire usando Skechers Street™ Tres-Air Uno – Modern Aff-Air. Este zapato deportivo con cordones presenta una parte superior de nailon brillante con forro de colores llamativos, superposiciones termofusibles, una entresuela de bolsa de aire Skech-Air® visible y una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Skechers GO RUN® Lite – Peter Lee

Camina con comodidad y estilo ecológico con Skechers GO RUN® Lite. Diseñado con materiales reciclados, este estilo de entrenamiento y correr con cordones presenta una parte superior de malla diseñada con detalles termofusibles, amortiguación sensible ULTRA GO® y una plantilla acolchada Skechers Air-Cooled Goga Mat™. Our Planet Matters™: Bueno para tus pies. Bueno para el mundo. ™

Sin lugar a dudas, Skechers será tu mejor aliado para vivir tu día a día con comodidad y lucir tu mejor estilo.

