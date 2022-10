DHL apuesta por los jóvenes en Latinoamérica

• A través del Programa Emprendimiento Social en México y Haití, la compañía ayudó a 15 jóvenes a transformar sus comunidades.

• Con el programa Mi Primer Empleo, DHL integra a jóvenes de Aldeas Infantiles SOS y la red de Teach For All al mercado laboral en el sector de la logística.

(6/Oct/2022 – web) Panamá.- El Grupo Deutsche Post DHL, la empresa de logística líder en el mundo, a través de sus divisiones de negocio DHL Supply Chain, DHL Express y DHL Global Forwarding, presenta los resultados anuales del ciclo de actividades 2021-2022 de su programa educativo insignia GoTeach en Latinoamérica. Dicha iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de habilidades de empleabilidad en jóvenes que se encuentran en situación vulnerable a través de distintas organizaciones aliadas.

“A través del Programa GoTeach y de las iniciativas como Emprendimiento Social y Mi Primer Empleo, en DHL buscamos que las nuevas generaciones puedan identificar y desarrollar sus talentos”, mencionó Andrea Colchado, Gerente del Programa GoTeach para DHL Américas. “Queremos proporcionar a los jóvenes, una experiencia real de primera mano con los empleados de DHL, porque estamos convencidos que, a través de la educación, podemos contribuir a nuestra comunidad y hacer una diferencia en la región”.

Programa de Emprendimiento Social

En agosto del 2021, México y Haití fueron seleccionados para llevar a cabo el Programa de Emprendimiento Social en alianza con Aldeas Infantiles SOS, Impact Hub Ciudad de México y Centro de Emprendimiento y Liderazgo en Haití (CEDEL); dicho programa recibió por parte de DHL un presupuesto de 11.900 euros para ser destinado como capital semilla hacia jóvenes emprendedores de ambos países.

Esta iniciativa, que ha tenido un impacto en 23 jóvenes mexicanos y 15 en Haití, está conformada por un plan de trabajo integral que permite la continuidad de los proyectos participantes:

1. Entrenamientos: los jóvenes participantes recibieron por parte de Impact Hub Ciudad de México y CEDEL (Haití), sesiones de capacitación y concientización para la gestión de proyectos de emprendimiento de su selección.

2. Mentorías: a través de colaboradores de DHL, se brindaron sesiones de mentorías locales y globales, así como sesiones de acompañamiento y soporte para la presentación del proyecto y su posterior ejecución.

3. Capital Semilla: de acuerdo con la evaluación de los proyectos, se realizó la asignación de capital para detonar y reforzar su ejecución; en esta parte del programa se entregó el financiamiento a 10 jóvenes en México y 5 en Haití.

Los jóvenes emprendedores se han caracterizado por presentar proyectos originales y de gran empatía a las necesidades de sus comunidades, siendo un ejemplo de ello, el proyecto de Lucas Torres, quien, al identificar la necesidad de una peluquería y estética en su comunidad en Chiapas, hoy la ha convertido en una realidad. “Me gustó mucho el programa, personas de DHL muy capacitadas me enseñaron a emprender mi negocio; por ejemplo, aprendí a mejorar mi servicio a mis clientes y en cómo tratarlos, además de algunas herramientas de comunicación y manejo de presupuesto. Me gustaría decirles a los jóvenes que no pierdan las esperanzas y que cuando se tiene una oportunidad hay que aprovecharla ya que todo tiene recompensa”, mencionó Lucas en relación con la iniciativa.

Programa Mi Primer Empleo

Con presencia en Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia, Costa Rica, y en alianza con Aldeas Infantiles SOS y la red Teach For All, el programa de DHL Mi Primer Empleo, ofrece a los jóvenes en situación vulnerable un plan de desarrollo con duración de 12 meses y con una inversión total global de 350,000 euros aproximadamente para todo el programa.

Esta iniciativa ha sido diseñada de una forma única para ofrecer a los jóvenes una experiencia tanto de reclutamiento como de experiencia laboral única, con el objetivo de construir un perfil atractivo para el mercado laboral. Si bien incluye elementos tradicionales del proceso de introducción a la compañía (onboarding), acceso al programa de capacitación Certified de DHL y los beneficios laborales de ser un empleado de DHL; adicionalmente, el Programa Mi Primer Empleo, ofrece:

√ Capacitación en el idioma inglés

√ Cursos eLearning para el desarrollo de competencias básicas

√ Desarrollo de habilidades, como: resolución de conflictos, trabajo en equipo, herramientas digitales

√ Sesiones de mentoría con empleados

El programa dio inicio en el verano 2021 con 15 jóvenes; hoy en día se han sumado participantes adicionales que se encuentran en distintas etapas, llegando a formar un grupo de 25 nuevos profesionales.

Lenin Ortiz, quien forma parte de la generación de jóvenes que ingresó a la compañía en este programa, al incorporarse en septiembre del año 2021 al equipo de DHL Global Forwarding en Perú. Actualmente, Lenin ha sido seleccionado para la posición de Account Controller y forma parte del equipo de trabajo de la compañía en el país. “Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron desde el principio del programa Mi 1er Empleo hasta convertirme en colaborador de DHL. Gracias por el seguimiento que nos brindaron en el programa para poder desempeñarnos bien en el área de trabajo y las coordinaciones con nuestros jefes de área, ya que ellos participan directamente en la capacitación de cada joven. Ahora que tengo nuevos desafíos en otra área de trabajo, podré aprender más y desarrollarme más profesionalmente” destacó Lenin.

DHL Helping Learners – Donación de Computadoras

Conscientes de la importancia del acceso a la tecnología para la educación y aprendizaje, en el 2017 dio inicio el programa DHL Helping Learners en vinculación con Aldeas Infantiles SOS, Enseña, Fundación TECHO, así como instituciones educativas en Colombia, Perú, Haití, Costa Rica, Argentina, México, Guatemala, Jamaica, Republica Dominicana, Estados Unidos.

Este programa canaliza la donación de equipos de cómputo de DHL y realiza su rescate funcional, al momento este año se han habilitado 750 equipos lo que significa beneficiar a más de 3,750 personas durante este año y desde su comienzo el programa ha donado 3,700 computadoras y beneficiado a más de 18,000 estudiantes.

