DHL Express anuncia acuerdos de combustible de aviación sostenible en la historia con bp y Neste

Se estima que el ahorro de CO2 en el ciclo de vida equivale a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de aprox. 400.000 vehículos particulares

Acuerdos históricos marcan un paso importante hacia el objetivo del Grupo Deutsche Post DHL de utilizar el 30% de combustible de aviación sostenible para todo el transporte aéreo para 2030

Frank Appel, CEO del Grupo Deutsche Post DHL: «Usar SAF es actualmente una de las rutas clave para reducir las emisiones de CO2 del ciclo de vida en la aviación»

(24/Mar/2022 – web) Florida, E.E.U.U.- DHL Express ha anunciado un paso significativo hacia la descarbonización de la aviación y hacia una mayor sostenibilidad. DHL ha confirmado nuevas colaboraciones estratégicas con bp y Neste, para proporcionar más de 800 millones de litros de combustible de aviación sostenible (SAF por sus siglas en inglés) a DHL Express en los próximos cinco años, con los nuevos acuerdos formando uno de los acuerdos de SAF más grandes en aviación hasta la fecha. Estos acuerdos, junto con la introducción de SAF previamente anunciada en la red de DHL en San Francisco (SFO), East Midlands (EMA) y Amsterdam (AMS), superarán el 50% del objetivo de DHL Express de alcanzar el 10% de mezcla de SAF para todos los servicios de transporte aéreo para 2026. DHL espera que estas colaboraciones estratégicas ahorren aprox. dos millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono durante el ciclo de vida del combustible de aviación, equivalente a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de aprox. 400.000 vehículos particulares[1].

DHL Express transporta más de 480 millones de documentos y paquetes urgentes anualmente a través de su red global en 220 países y territorios. En este sentido, con los 800 millones de litros, los aprox. 1.000 vuelos anuales de DHL en la ruta entre Cincinnati (EE. UU.) y Leipzig (Alemania), podrían ser operados por Boeing 777s durante aprox. 12 años2, asumiendo un uso de SAF del 100%. En total, esto corresponde a 12.000 vuelos de larga distancia sin emisiones de carbono.

“Como líder mundial en logística, nuestro compromiso es ofrecer soluciones ecológicas y más sostenibles a nuestros clientes. Los acuerdos históricos de SAF con bp y Neste marcan un paso importante dentro de la industria de la aviación y validan el marco de nuestro plan de ruta sostenible”, afirma Frank Appel, CEO del Grupo Deutsche Post DHL G. “El uso de SAF es actualmente una de las rutas clave de la industria de la aviación para reducir las emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida del combustible de aviación con los tipos de aeronaves actualmente disponibles”.

Martin Thomsen, SVP, Air bp, dice: “Estamos orgullosos de completar este importante acuerdo que profundiza aún más nuestra relación estratégica con el Grupo Deutsche Post DHL. A medida que bp hace la transición a una empresa de energía integrada, estamos aprovechando nuestra cadena de valor que abarca materias primas, producción global, logística e infraestructura aeroportuaria. No muchas empresas también tienen la experiencia comercial en SAF, necesaria para diseñar y ofrecer soluciones para las necesidades complejas de los clientes. Nuestra ambición es trabajar aún más de cerca con los aeropuertos y las aerolíneas en las opciones de descarbonización, y estamos promoviendo a SAF a un ritmo para apoyar a la aviación global a alcanzar sus ambiciones de reducción de carbono”.

En su hoja de ruta de la sostenibilidad, el Grupo Deutsche Post DHL Group se ha comprometido a utilizar un 30% de mezcla de SAF en todo el transporte aéreo para 2030. Ambos proveedores proporcionarán SAF producido a partir de aceites residuales. Este SAF procedente de desechos y residuos puede proporcionar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 80% a lo largo de su ciclo de vida en comparación con el combustible de aviación convencional al que sustituye, reduciendo así la huella de carbono de DHL. Para garantizar que el combustible sea sostenible, se evita el uso de materias primas que compiten con la producción de alimentos o que provocan un cambio indirecto en el uso de la tierra.

“Con cada acuerdo de SAF, somos cada vez más conscientes de la enorme tarea que tenemos por delante en la utilización de soluciones más sostenibles para ayudar a nuestros clientes. No pasa un día sin que nuestros clientes nos pregunten sobre soluciones logísticas bajas en carbono y que nos asociemos con ellos en nuestra aspiración conjunta de ser parte de la creación de un futuro más sostenible”, dice John Pearson, CEO de DHL Express. “Los nuevos acuerdos de SAF con bp y Neste son hitos en este camino. Nuestro enfoque clave es inspirar a más proveedores de SAF para abordar la brecha de suministro actual. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los políticos responsables para que establezcan el marco adecuado para acelerar el aumento del mercado de SAF en todo el mundo, incluido un mecanismo de contabilidad que permita compras y uso flexibles de SAF”.

“Este acuerdo histórico, el más grande que hemos tenido hasta ahora para SAF, subraya la creciente necesidad y urgencia, así como el compromiso, de actuar sobre las emisiones relacionadas con la aviación. Nos complace dar este importante paso junto con DHL, que muestra las ambiciones conjuntas de ambas compañías y es un avance más en nuestro viaje hacia la creación de un planeta más saludable para nuestros niños”, dice Peter Vanacker, presidente y director ejecutivo de Neste. “El anuncio también refleja cómo estamos ayudando concretamente a los clientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 20 millones de toneladas de CO2 al año para 2030. SAF es la piedra angular de los esfuerzos de la industria de la aviación para lograr emisiones netas cero para 2050. Requiere un esfuerzo conjunto. en toda la cadena de valor de la aviación con todas las partes interesadas, utilizando todas las materias primas y soluciones disponibles, para alcanzar ese objetivo”.

DHL Express tiene como objetivo expandir sus asociaciones con proveedores de combustible de aviación sostenible en el futuro y aumentar continuamente el porcentaje de SAF en su transporte aéreo. DHL mantiene su compromiso de apoyar tecnologías innovadoras para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación, tal como se establece en la hoja de ruta de sostenibilidad del Grupo Deutsche Post DHL Group.

