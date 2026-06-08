DHL Express fortalece en Panamá su solución Heavy Weight Express para envíos urgentes de mayor peso

Ante un incremento del 5% en los envíos de alta densidad durante el año 2025, la solución Heavy Weight Express ofrece control proactivo y redes de atención preferenciales para garantizar la continuidad operativa de diversos sectores industriales.
Sectores comerciales impulsan el crecimiento de la solución Heavy Weight Express de DHL Express en Panamá
• La empresa logística DHL Express robusteció en Panamá su servicio especializado Heavy Weight Express, diseñado para agilizar las importaciones y exportaciones de cargas que oscilan entre los 50 kg y 3,000 kg.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- DHL Express, el proveedor líder mundial en servicios de transporte exprés internacional del Grupo DHL, fortalece en Panamá su solución Heavy Weight Express, una alternativa especializada para empresas que requieren movilizar importaciones y exportaciones internacionales de mayor peso con velocidad, trazabilidad y acompañamiento operativo. La solución está diseñada para envíos superiores a 50 kg y hasta 3,000 kg, y responde a una necesidad cada vez más relevante dentro del comercio internacional: contar con capacidad para mover carga urgente de mayor volumen sin perder la agilidad del servicio exprés.
En Panamá, los envíos de más de 50 kg gestionados por la organización crecieron un 5% en el año 2025, reflejando una mayor demanda por este tipo de soluciones en sectores donde los tiempos de entrega pueden tener un impacto directo en la continuidad de las operaciones. La alternativa comercial cobra especial importancia para industrias como la automotriz, ciencia y salud, tecnología y moda, cuyas cadenas de suministro requieren movilizar mercancía de mayor peso, productos sensibles o componentes indispensables para mantener sus operaciones activas.
Tipos de carga y sectores atendidos
La infraestructura operativa está acondicionada para procesar diversos tipos de mercancías que requieren flujos de transporte acelerados y un manejo logístico diferenciado:
La Country Manager de DHL Express Panamá, Sandra Miró, explicó en tercera persona que en el territorio panameño se observa una demanda creciente por soluciones exprés capaces de acompañar operaciones más complejas y cargas de mayor peso, debido a que las empresas no solo necesitan mover mercancía, sino hacerlo con visibilidad, coordinación y confianza. La solución se apoya en la red aérea internacional de la organización, presente en más de 220 países y territorios, y en equipos especializados que monitorean cada operación mediante centros de atención al cliente específicos denominados Priority Desks. Este modelo permite una gestión integral del envío, desde la recolección hasta el despacho aduanero y la entrega final.
Respuestas logísticas y planificación internacional
El crecimiento de las solicitudes de transporte para cargas mayores a los 50 kg en el país refleja cómo las compañías buscan alternativas logísticas que combinen rapidez, capacidad y trazabilidad en ventanas de tiempo específicas. En este contexto, la herramienta comercial permite que las compañías cuenten con un esquema pensado para operaciones donde el peso, la urgencia y la coordinación internacional son factores clave. A diferencia de un manejo de carga tradicional, estos envíos requieren mayor planificación, revisión documental previa, coordinación aduanera y monitoreo continuo para reducir riesgos y mantener la visibilidad del proceso.
La ejecutiva Sandra Miró amplió que cuando una empresa necesita movilizar carga de mayor peso de forma urgente, el valor no está únicamente en el transporte, sino en la capacidad de coordinar el origen, el tránsito internacional, las aduanas y la entrega final con un solo estándar de servicio. Este acompañamiento técnico es especialmente importante para los clientes que dependen de tiempos de respuesta confiables para sostener la actividad productiva de sus organizaciones.
Panamá como centro de conectividad regional
Por su posición geográfica y su rol dentro del comercio regional, la República de Panamá continúa siendo un mercado clave para el desarrollo de operaciones logísticas internacionales. Para las corporaciones que importan o exportan mercancía de mayor densidad, contar con una solución exprés especializada permite responder con mayor rapidez a las variaciones del mercado, reposiciones urgentes, proyectos de inversión o demandas de consumidores en distintas regiones.
Al respecto, la vocera de la firma logística concluyó en tercera persona que Panamá es un mercado conectado, competitivo y con una demanda empresarial sofisticada. Sostuvo que con el programa corporativo se continúa acompañando a los clientes a través de una alternativa que combina la velocidad del transporte exprés internacional con la experiencia operativa necesaria para gestionar cargas críticas. El servicio forma parte de la evolución de la empresa para atender cadenas de suministro dinámicas que exigen flexibilidad, expandiendo sus capacidades históricas de mensajería hacia el segmento de paquetería comercial pesada y operaciones B2B.
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