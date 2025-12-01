DHL Express anuncia ajuste anual de tarifa promedio del 5.9% en Panamá para 2026

Aumento de tarifa DHL Express 2026: el ajuste entrará en vigor el 1 de enero

• DHL Express, proveedor líder en transporte exprés internacional, anunció un aumento promedio de tarifa del 5.9% para 2026 en Panamá, efectivo a partir del 1 de enero.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- DHL Express, el proveedor líder global en servicios de transporte exprés internacional, anunció que implementará un aumento de tarifa que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. El incremento promedio de precio en Panamá será del 5.9%.

Fortalecimiento de la Resiliencia de la Red

DHL Express indicó que mantiene su compromiso de apoyar a sus clientes en medio de las complejidades del comercio global actual, que continúa siendo influenciado por recientes cambios geopolíticos. El ajuste anual de tarifa es un paso estratégico que permite a la compañía fortalecer la resiliencia y adaptabilidad de su red.

La medida busca garantizar un soporte confiable para las operaciones de sus clientes, independientemente de los desafíos externos que puedan surgir. La compañía ajusta sus tarifas anualmente basándose en una evaluación de varios factores económicos y operativos.

Factores que Influyen en el Ajuste Tarifario

El aumento de precio toma en consideración:

• La inflación y la dinámica del cambio de moneda a nivel global.

• Los costos administrativos relacionados con las medidas regulatorias y de seguridad.

La empresa destaca que estas medidas están siendo actualizadas periódicamente por las autoridades nacionales e internacionales en cada uno de los más de 220 países y territorios a los que DHL Express sirve. Dependiendo de las condiciones locales específicas, los ajustes de tarifas finales variarán de un país a otro.

Para más detalles sobre las nuevas tarifas, los clientes pueden visitar el sitio web oficial de la compañía.