Hyatt Regency Panama City nombra a Diego Andrade Murtinho como nuevo gerente

Diego Andrade Murtinho asume la gerencia general de Hyatt Regency Panama City

• Tras una destacada carrera internacional en el sector de la hospitalidad, Diego Andrade Murtinho llega a Panamá para consolidar el crecimiento sostenido de la marca Hyatt Regency.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El hotel Hyatt Regency Panama City ha formalizado el nombramiento de Diego Andrade Murtinho como su nuevo Gerente General, cargo que asumió oficialmente el pasado 12 de enero. Esta designación forma parte del proceso de transición de la propiedad, tras culminar la fase de apertura que estuvo bajo la dirección de Richard Westell, y marca el inicio de una etapa enfocada en la excelencia operativa y el posicionamiento regional.

Experiencia internacional en hospitalidad

Diego Andrade Murtinho posee una trayectoria profesional de más de 20 años en los sectores de hospitalidad, turismo, marketing y retail en América Latina y el Caribe. Antes de su llegada a Panamá, lideró operaciones y equipos multiculturales en mercados estratégicos como Ecuador, Santa Lucía, Belice y México. Su visión estratégica combina la gestión comercial con un enfoque sólido en la optimización de procesos hoteleros.

En junio de 2024, Andrade se integró a la familia Hyatt como Gerente General de apertura para Cas en Bas St. Lucia, Destination by Hyatt. Posteriormente, desempeñó funciones como Gerente General Interino en propiedades clave de la cadena, incluyendo The Placencia Resort en Belice, así como Grand Hyatt Playa del Carmen y Hyatt Regency Villahermosa en territorio mexicano. Su formación previa incluye roles comerciales senior en Hoteles Oro Verde y experiencia inicial en el sector energético con Shell Oil Products Latin America.

Objetivos estratégicos en Panamá

La incorporación de Diego Andrade Murtinho ocurre durante el segundo año de operaciones de Hyatt Regency Panama City, un periodo vital para capitalizar los logros de la apertura. Los pilares de su gestión se centrarán en la eficiencia operativa, la mejora continua de la experiencia del huésped y el fortalecimiento del capital humano.

Andrade Murtinho expresó en tercera persona que es un honor unirse al equipo en Panamá, mercado que considera un punto de conexión natural para los negocios y el turismo global. Según el directivo, su prioridad será potenciar el talento interno para generar interacciones memorables y contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico panameño desde una operación sólida.

El nombramiento refuerza la estructura de Hyatt Regency Panama City como una pieza fundamental en la expansión de la marca, la cual gestiona más de 200 hoteles y resorts en 40 países. La llegada de la nueva gerencia busca asegurar que la propiedad en Ciudad de Panamá mantenga los estándares internacionales de la cadena mientras aumenta su competitividad en el dinámico entorno hotelero local.

