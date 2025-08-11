DJI Panamá presentó su line-up 2025 con soluciones para creadores de contenido

DJI lanza nueva tienda online y fortalece su ecosistema para creadores en Panamá

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- DJI, referente mundial en drones y tecnología de imagen aérea, reafirmó su liderazgo en Panamá con la presentación de su line-up 2025, una propuesta integral que responde a las necesidades de creadores de contenido, aventureros y profesionales que buscan capturar experiencias con precisión, estilo y alto desempeño.

Entre los productos destacados se encuentran:

• Mini 4 Pro, el drone más vendido en Panamá, con sensores anticolisión y calidad de imagen superior.

• Osmo Pocket 3, cámara profesional de bolsillo con portabilidad y versatilidad para contenido de primer nivel.

• Osmo Mobile 7P, estabilizador para smartphone con seguimiento automático y diseño plegable, ideal para creadores en movimiento.

• DJI Mic 2 y DJI Mic Mini, micrófonos con tecnología de inteligencia artificial que eliminan ruidos de fondo y garantizan audio profesional.

• Osmo 360, nueva cámara de acción que marca el ingreso de DJI a un segmento avanzado, con funciones únicas para capturar momentos memorables.

“Nuestro objetivo es consolidarnos como la marca líder en Panamá, ofreciendo tecnología de clase mundial y asesoría especializada”, afirmó Basilio Cuesta, gerente de Marca DJI Panamá. En la tienda DJI ubicada en Multiplaza, los clientes reciben atención personalizada por asesores certificados que garantizan una inversión inteligente en innovación y calidad.

DJI también anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de e-commerce, que permite adquirir todo el portafolio de productos con entregas a domicilio en casi todo el país. Esta iniciativa busca facilitar la experiencia de compra y ampliar el acceso a sus soluciones tecnológicas.

Además, la marca cuenta con el único centro de servicio técnico autorizado en Panamá, que ofrece soporte postventa con piezas originales, reparaciones profesionales y acceso directo a garantías de fábrica.

Como parte de su servicio premium, DJI ofrece Protection Plus, una cobertura extendida de hasta dos años que permite reemplazar equipos dañados por unidades funcionales de forma inmediata, a una fracción del costo regular.

Con estas iniciativas, DJI se consolida como el aliado ideal para creadores, profesionales y aventureros en Panamá, ofreciendo un ecosistema completo, versátil y conectado que responde a las nuevas exigencias del mercado.