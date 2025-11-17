Dove conmemora el Día Internacional de la Niña en Panamá impulsando el Proyecto Dove para la Autoestima

Llamado a cambiar los elogios: Proyecto Dove para la Autoestima busca destacar talentos de las niñas panameñas

• La iniciativa, apoyada por psicólogas y creadoras de contenido, busca fortalecer la autoestima de las niñas panameñas frente a la presión por la apariencia física, promoviendo halagos basados en valor, capacidad y fortalezas internas.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del Día Internacional de la Niña, la marca Dove llevó a cabo una jornada especial en Panamá de su programa global, el Proyecto Dove para la Autoestima. La iniciativa se centró en un propósito claro: inspirar un cambio positivo y profundo en la sociedad respecto a la manera en que se elogia a las niñas, buscando promover halagos que enfaticen sus cualidades, talentos y logros, lo que contribuye al desarrollo de un fuerte sentido de autoestima.

Impacto en Centros Educativos de Panamá

Durante la jornada, voluntarios de Dove visitaron cuatro centros educativos del país: Panamerican School, Instituto Justo Arosemena, Instituto Chino Panameño y la Escuela Pedro J. Ameglio. En estos espacios, compartieron con los estudiantes reflexiones sobre el impacto que tienen las palabras en la autoestima y el desarrollo personal.

Las sesiones de trabajo contaron con la participación de psicólogas y reconocidas creadoras de contenido locales. Estos expertos, junto a los voluntarios, promovieron activamente la importancia de cimentar la confianza en sí mismos en valores, capacidades y fortalezas internas.

El Poder del Elogio con Valor

María Alejandra Torres, Gerente Comercial de Unilever, enfatizó la necesidad de este cambio cultural. «Durante generaciones, las niñas han sido elogiadas principalmente por su aspecto físico, olvidando resaltar su personalidad, sus capacidades, su potencial o sus logros,» afirmó Torres.

Desde Dove, el mensaje es un recordatorio a padres, docentes y cuidadores de que los halagos son una herramienta poderosa para fortalecer la confianza y el amor propio desde las primeras edades. Al cambiar el foco de los elogios hacia razones de mayor valor, se contribuye a que las niñas «crezcan seguras de su valor y de todo lo que pueden lograr».

Urgencia del Cambio Basada en Evidencia

El mensaje central de la iniciativa es que al elogiar a una niña diciéndole que es «bella y fuerte» o «creativa y amable», se expande la percepción de su propio valor y sus capacidades.

Esta necesidad está respaldada por estudios que demuestran que, entre los 3 y 5 años, las niñas ya otorgan mayor importancia a la apariencia que los niños. Además, cerca del 60% de las adolescentes afirman sentir una presión considerable por ser consideradas «bellas». Esta realidad subraya la urgencia de fomentar una cultura donde las niñas reconozcan su potencial integral, más allá de los estándares de belleza que resultan poco realistas.

El Proyecto Dove para la Autoestima es reconocido como el programa de educación en autoestima más grande del mundo, habiendo alcanzado a más de 137 millones de jóvenes en 153 países a través de recursos gratuitos y talleres desarrollados en colaboración con expertos. En Panamá, la marca reafirma su compromiso con el bienestar emocional de las nuevas generaciones, impulsando espacios donde niñas y niños aprendan a valorarse por quienes son en su totalidad.

