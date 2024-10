DXC Technology y Accelya se asocian para transformar la experiencia de viaje en aerolíneas

Innovación en Aerolíneas: DXC y Accelya Unen Fuerzas para Mejorar la Venta Minorista

(30/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales socios mundiales de servicios tecnológicos de Fortune 500, y Accelya, proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para el sector de las aerolíneas, han anunciado hoy que se asociarán para ofrecer a las aerolíneas una experiencia de venta minorista en aeropuertos fluida y moderna y acelerar las integraciones de sistemas para las aerolíneas de todo el mundo. Esto permitirá a las aerolíneas modernizar sus operaciones e introducir nuevas ofertas innovadoras para sus clientes, mejorando en última instancia la experiencia del viajero.

Accelya aprovechará la solución industrial Departure Control Systems o DCS (sistemas de control de salidas), propiedad de DXC, para garantizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros en el aeropuerto. Esta tecnología de DXC habilita las capacidades FLX ONE de Accelya, que forma parte de su nueva plataforma de venta al por menor FLX ONE. La plataforma de venta FLX ONE genera actualmente más de 30.000 millones de ofertas diarias en todo el mundo y ayuda a las aerolíneas a gestionar el inventario de vuelos y reservar asientos. Con FLX ONE, las aerolíneas tienen ahora la oportunidad de aprovechar una plataforma única que cubra cada fase de las ofertas, pedidos, liquidación y entrega de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para ofrecer una experiencia moderna, personalizada y sin fricciones a los viajeros.

La plataforma ayudará a las aerolíneas a gestionar a la perfección las ofertas y los pedidos de tiquetes, así como la tramitación de reservas en sus propias plataformas, reduciendo los gastos generales y, en última instancia, aumentando los ingresos al permitir ofertas más personalizadas y funciones de venta al por menor más ricas y centradas en el cliente, como ofertas personalizadas y funciones de servicio mejoradas a lo largo de todo el recorrido del cliente.

«FLX ONE es una plataforma probada y preparada para el futuro, que ofrece a las aerolíneas un control total sobre sus ventas al por menor, desde la reserva hasta el embarque, proporcionando una experiencia fluida», dijo Sam Gilliland, director general de Accelya. «La incorporación de FLX Delivery, impulsada por la tecnología aeroportuaria de DXC, convierte a FLX ONE en una solución OOSD realmente completa y en una auténtica alternativa a los sistemas heredados».

DXC y Accelya también se han asociado para establecer a DXC como el integrador de sistemas preferido de Accelya. La larga experiencia de DXC en el sector, unida a su capacidad para ejecutar con precisión integraciones de sistemas a gran escala, acelerará la modernización e impulsará la innovación para las principales aerolíneas del mundo.

«DXC se asocia con las principales aerolíneas del mundo para ofrecer experiencias fluidas y aprovechar la tecnología transformacional como la IA en todas sus operaciones comerciales», dijo Chris Drumgoole, director general de Servicios de Infraestructura Global de DXC. «Nuestra nueva asociación con Accelya aportará un enorme valor a las aerolíneas que quieran seguir modernizando sus sistemas a la vez que elevan la experiencia del cliente e incrementan el retorno de la inversión».