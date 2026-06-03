La Universidad del Istmo impulsa la formación sostenible a través del Eco Marketing Fest 2026

La iniciativa académica liderada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras reunió a casi 200 participantes para promover buenas prácticas ambientales, creatividad y emprendimiento consciente.
Celebran la segunda edición del Eco Marketing Fest 2026 en Panamá con enfoque en innovación consciente
• El evento consolidó un espacio multidisciplinario mediante conferencias sobre neurobusiness, batallas por la atención digital y paneles dedicados a la comunicación con impacto social.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con éxito se realizó la segunda edición del Eco Marketing Fest 2026, una iniciativa académica liderada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras, a través de los estudiantes de Licenciatura en Mercadeo y Publicidad, que reafirma el compromiso de la institución con la sostenibilidad, la innovación y la formación de profesionales conscientes de los retos sociales y ambientales del presente. El evento tuvo como objetivo promover el marketing responsable y la sostenibilidad mediante experiencias formativas y participativas que fomentaran buenas prácticas ambientales, creatividad, innovación y emprendimiento consciente entre estudiantes y la comunidad universitaria.
Actividades y participación multidisciplinaria
Durante la jornada, estudiantes, docentes, expertos invitados y representantes del sector empresarial participaron en una agenda dinámica que integró conferencias especializadas, paneles de expertos, bazar de emprendedores, pasarela de moda ecológica, talleres eco-creativos, juegos y diversas actividades interactivas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y el pensamiento estratégico desde el marketing. El encuentro reunió a un total de 196 participantes y contó con la representación de 15 panoramas académicos, consolidándose como un espacio multidisciplinario de aprendizaje, networking y construcción de ideas sostenibles.
Paneles y conferencias especializadas
Uno de los espacios más destacados fue el panel titulado «Marketing y Comunicación Sostenible: Ideas que Transforman Entornos», en el que participaron Marianne Amaya, Tomás Koltan y Gilbert Marengo. Los panelistas compartieron experiencias y perspectivas sobre el impacto de las marcas en la transformación social, la construcción de narrativas responsables y el papel de la comunicación estratégica para generar cambios positivos en las comunidades y organizaciones.
La jornada académica también incluyó la conferencia «Neurobusiness: la frontera por descubrir», desarrollada por Salomón Andión, quien abordó cómo las emociones, la percepción y los estímulos influyen en la toma de decisiones de los consumidores, permitiendo a los asistentes comprender nuevas herramientas aplicadas al marketing y la comunicación estratégica.
Asimismo, la conferencia «Batalla por la atención», presentada por Abdul Aciego junto a Kristal Rivera, profundizó en los desafíos que enfrentan actualmente las marcas para captar y mantener la atención de las audiencias en un entorno digital cada vez más competitivo, resaltando la importancia de la creatividad, el análisis del consumidor y la inteligencia artificial aplicada a las estrategias de comunicación.
Colaboración institucional y voluntariado
La actividad contó además con la participación de 22 estudiantes y 3 docentes del ITSE, promoviendo la colaboración interinstitucional y el intercambio de experiencias académicas. De igual forma, los voluntarios de la Universidad del Istmo apoyaron activamente la orientación de los asistentes en las estaciones de reciclaje instaladas en la sede, fomentando la correcta disposición de residuos y las buenas prácticas ambientales durante toda la jornada.
Con iniciativas de este tipo, la Universidad del Istmo continúa impulsando espacios académicos innovadores que conectan la educación, la sostenibilidad y la transformación social, preparando profesionales capaces de liderar con creatividad, conciencia y propósito.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *