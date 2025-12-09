Ecommerce Impulsado por IA marca récord global de 334 mil millones de dólares en Cyber Week 2025

El modelo «Buy Now, Pay Later» y el Ecommerce Impulsado por IA redefinen el comercio global tras Cyber Week

• El CRO de VTEX, Santiago Naranjo, subraya que las marcas ganadoras invirtieron en contenido optimizado para IA y que, a futuro, la competencia se centrará en la visibilidad de los productos dentro de los asistentes inteligentes.

(09/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- La última edición de la Cyber Week no solo dejó cifras históricas, sino que marcó un punto de inflexión estructural para el comercio electrónico global. De acuerdo con los resultados preliminares, las ventas online alcanzaron los 334 mil millones de dólares a nivel mundial, una cifra impulsada por los grandes ecosistemas digitales de ecommerce como VTEX, Salesforce, Adobe y Shopify. Solo en Estados Unidos, el volumen de ventas generó entre 70.000 y 80.000 millones de dólares durante este período de ofertas.

El crecimiento ha estado indisolublemente ligado a la consolidación del Ecommerce Impulsado por IA, que redefinió la experiencia de compra y la estrategia minorista.

Comportamiento del Consumidor y Nuevos Estándares

Santiago Naranjo, CRO de VTEX, señaló que lo más relevante de la temporada es el cambio en el comportamiento del consumidor. Los compradores ya no están simplemente comprando más, sino que están «comprando mejor», tomando decisiones más deliberadas, comparando precios con mayor rigor y utilizando herramientas financieras flexibles.

Expansión del «Buy Now, Pay Later» (H3)

El modelo de financiamiento «Buy Now, Pay Later» (BNPL) vivió su mayor expansión histórica, alcanzando los 10.100 millones de dólares en noviembre. Solamente durante el Cyber Monday, este sistema superó los 1.030 millones de dólares en transacciones.

Además, el dispositivo móvil dejó de ser un canal en crecimiento para consolidarse definitivamente como el estándar dominante de compra para la mayoría de las transacciones globales.

El Fenómeno de la Temporada Extendida de Ventas

La Cyber Week 2025 confirmó un cambio estructural en la temporalidad de las ofertas: el Black Friday dejó de ser un evento de un solo día. En mercados clave, las ventas se adelantaron semanas, dando lugar a un fenómeno conocido como Black Days, Cyber Week, e incluso Cyber Month.

A diferencia de lo que se creía en años anteriores, los minoristas que iniciaron sus promociones con anticipación no canibalizaron la demanda; por el contrario, lograron captar una mayor cuota del mercado total.

«De cara al futuro, el Black Friday dejará de ser un solo evento para convertirse en una temporada extendida de ventas que empieza antes y termina después«, comentó Naranjo. «Ganarán las empresas que integren IA en plataformas robustas de comercio, operen datos en tiempo real y diseñen promociones con sensibilidad al margen.»

La IA Redefine el Tráfico y la Competencia

La Inteligencia Artificial (IA) fue el factor dominante de la Cyber Week. Las marcas que mostraron el mejor desempeño fueron aquellas que invirtieron de manera proactiva en contenido estructurado y preparado para asistentes de IA, tales como guías de compra, comparativas y catálogos con datos de producto limpios. Este enfoque es crucial ahora que el descubrimiento de productos pasa de la búsqueda tradicional a una experiencia conversacional y guiada por asistentes inteligentes.

El tráfico impulsado por IA hacia los sitios minoristas creció de forma exponencial, marcando un antes y un después en el sector. El aumento de tráfico fue de +805% durante el Black Friday y de +670% en el Cyber Monday.

La Cyber Week 2025 no solo rompió récords financieros, sino que redefinió el poder en el comercio electrónico. Para el año 2026, la competencia ya no se centrará solo en la atención del usuario, sino en la visibilidad dentro de la propia IA. Las marcas que no optimicen sus productos para este nuevo entorno corren el riesgo inminente de quedar excluidas del radar de los compradores del futuro.