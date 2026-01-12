WPP Media y EXTE optimizan la efectividad publicitaria de BBVA con neurociencia

El uso de tecnología AdTech impulsa la efectividad publicitaria en la última campaña de BBVA

• Un estudio desarrollado por WPP Media y EXTE revela que el formato de televisión conectada lidera la efectividad publicitaria en términos de atención y conexión emocional.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- BBVA, en colaboración con su agencia WPP Media, ha ejecutado una de sus iniciativas más innovadoras centrada en la efectividad publicitaria para la campaña “Plin” en Perú. Esta funcionalidad bancaria, que permite realizar transferencias instantáneas mediante número de celular o código QR, fue el eje de un estudio disruptivo que utilizó herramientas de neurociencia e inteligencia artificial para medir el impacto real en los consumidores.

La implementación contó con la participación de EXTE, AdTech especializada en la integración de tecnología y creatividad. El estudio analizó el desempeño del contenido en diversos dispositivos y plataformas, aplicando una metodología que contrasta los resultados emocionales cuantitativos con el índice M-relevance. Este indicador pondera variables críticas como la atención, las emociones positivas, el recuerdo y la resonancia emocional para obtener una perspectiva sólida sobre el impacto de la marca a largo plazo.

Innovación en la medición del impacto publicitario

La metodología aplicada combinó la neurociencia con modelos de deep learning para registrar en tiempo real las reacciones cognitivas de la audiencia durante la exposición a los anuncios. Según Daniela Vinatea, representante de BBVA, la institución busca constantemente nuevas formas de conectar con las personas, y la campaña Plin permitió utilizar tecnologías de vanguardia para profundizar en cómo los mensajes generan atención e impacto emocional en el público.

Por su parte, Carlos Zamudio, Client Senior Director de WPP Media, señaló que este estudio refuerza el compromiso de la agencia con la eficiencia publicitaria de BBVA. Zamudio destacó que el apoyo en socios estratégicos como EXTE y el uso de métodos científicos permiten optimizar la inversión asegurando una conexión emocional más fuerte con las audiencias.

Resultados por plataformas y dispositivos

Los datos obtenidos demostraron que la integración de EXTE CTV (televisión conectada) en la estrategia se ubicó en la cima de todos los medios evaluados. Este formato destacó específicamente en las métricas de atención e impacto emocional, consolidándose como una herramienta clave para la relevancia publicitaria. Daniela Polanía, de EXTE, resaltó que este caso de éxito marca un precedente en el uso de inteligencia artificial aplicada al marketing al alcanzar niveles superiores de eficiencia.

Desempeño de redes sociales y medios tradicionales

El análisis evidenció que, además de la televisión conectada, otros canales mostraron resultados significativos. Facebook Feed superó sus propios parámetros de rendimiento, posicionándose por encima de formatos como Reels e Instagram. La televisión abierta se mantuvo como el tercer medio más efectivo de la campaña, mientras que TikTok cumplió un rol fundamental en la captación de atención del segmento joven. El estudio concluye que la combinación de creatividad y diversidad de plataformas es esencial para potenciar la efectividad de las estrategias de comunicación actuales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: