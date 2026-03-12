LG DUALCOOL Max impulsa la eficiencia energética en climatización y el control de consumo

Innovación en eficiencia energética en climatización: LG lanza nuevas unidades residenciales

• La nueva propuesta de climatización residencial de LG combina conectividad avanzada y monitoreo en tiempo real para optimizar la eficiencia energética en climatización en los hogares panameños.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un contexto donde el uso de aire acondicionado es esencial para la rutina diaria, LG Electronics ha presentado en el mercado local sus nuevas apuestas para el sector residencial: LG DUALCOOL Max y la actualización de LG ARTCOOL. Estas soluciones centran su propuesta en la eficiencia energética en climatización, permitiendo a los usuarios mantener el confort en el hogar con un control más riguroso y práctico sobre el consumo eléctrico.

Tecnología aplicada al control del gasto energético

El pilar de esta evolución tecnológica reside en la integración de las herramientas LG ThinQ y kW Manager. Este sistema permite aterrizar la conectividad en una necesidad doméstica concreta: la gestión del presupuesto energético. A través de kW Manager, los usuarios pueden establecer metas de consumo, supervisar el rendimiento del equipo y recibir alertas para fomentar hábitos de ahorro. Por su parte, la aplicación LG ThinQ facilita la operación remota de las unidades, integrando el equipo al ecosistema del hogar inteligente.

Innovación con enfoque en el usuario local

María José Cáceres, Product Manager de Aires Acondicionados Residenciales para Centroamérica y el Caribe, destacó que la innovación de la marca busca ser tangible y funcional. Según Cáceres, en un país como Panamá, la tecnología debe simplificar la vida diaria, permitiendo que el usuario comprenda cómo gasta energía mientras mantiene un ambiente fresco. La ejecutiva señaló que con LG DUALCOOL Max y la versión renovada de LG ARTCOOL, la eficiencia se traslada a un plano visible y manejable para el consumidor.

Visión de Smart Living en Panamá

Con este lanzamiento, la compañía refuerza su visión de «smart living», priorizando equipos que no solo ofrecen un diseño avanzado, sino que proporcionan datos útiles para la toma de decisiones financieras y ambientales. La propuesta busca que el bienestar en el hogar sea sostenible, enfrentando las condiciones climáticas locales con herramientas que equilibran la comodidad con el uso responsable de los recursos energéticos.

