Estrategias para potenciar la eficiencia publicitaria en el Mundial 2026 en América Latina

EXTE despliega en la región un ecosistema de soluciones avanzadas con inteligencia artificial y formatos interactivos para optimizar las campañas en entornos dinámicos y multipantalla.
Cómo alcanzar impacto de negocio mediante la eficiencia publicitaria en el Mundial 2026
• Ante estimaciones que superan los 5,5 mil millones de espectadores globales, la integración de datos, creatividad y medios digitales se consolida como la clave para las marcas durante la Copa Mundial de la FIFA.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Latam, Latinoamérica.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 se proyecta como uno de los mayores eventos de audiencia global, con estimaciones que superan los 5,5 mil millones de espectadores a nivel mundial. En América Latina, además, el 70% de los aficionados muestra mayor predisposición a comprar productos asociados al Mundial frente a competidores no vinculados, consolidando una oportunidad única para que las marcas logren una alta eficiencia publicitaria en el Mundial 2026.
La Managing Director de EXTE para la Región Andina, Úrsula Rodríguez, señala en tercera persona que en eventos de escala global como el Mundial, la eficiencia publicitaria se construye a partir de la integración de datos, creatividad y medios en tiempo real. La ejecutiva detalla que las audiencias actuales son dinámicas y multipantalla, moviéndose entre contextos y dispositivos en micro-momentos donde las marcas tienen apenas segundos para generar un impacto relevante. En este escenario, añade que el Mundial ya no se vive exclusivamente en la televisión abierta, pues la Connected TV se consolida como un medio más dentro del ecosistema de comunicación, con un rol cada vez más protagónico en América Latina, donde más del 50% de los usuarios consume contenidos a través de CTV, según datos de Comscore. Para la directora, entender esta convergencia y planificar de forma integrada es clave para maximizar el alcance de las campañas.
Ecosistema de soluciones tecnológicas y creatividad
En este contexto, la empresa EXTE presenta en la región su ecosistema de soluciones basado en la convergencia de tecnología, medios, creatividad y personas, que permite alcanzar a las audiencias a gran escala aprovechando los emplazamientos en los medios más confiables. A través de su Artificial Intelligence Hub, la compañía activa su Targeting Intelligence Platform, enfocada en alcanzar a las audiencias en el momento adecuado mediante segmentación contextual, demográfica y en tiempo real. Esta tecnología escanea millones de URLs al día, categoriza el contenido en función de entidades y lo vincula con la taxonomía IAB, creando territorios contextuales relevantes y garantizando entornos seguros para las marcas.
En paralelo, el Creative Innovation Hub desarrolla formatos publicitarios diseñados para captar la atención e inspirar a la acción, incluyendo experiencias interactivas, contenido dinámico, soluciones de gaming, piezas listos para la compra y desarrollos en realidad aumentada. Estas soluciones impulsan a las marcas a destacar en el primer scroll y a generar experiencias de usuario inmersivas.
Optimización audiovisual y medición crossmedia
El ecosistema corporativo se potencia con el Audiovisual Hub, que a través de su reproductor tecnológico in-house busca garantizar la correcta visualización de los anuncios en todos los canales digitales, optimizando la entrega del contenido multimedia. Además, permite acceder a inventario premium en Connected TV y entornos audiovisuales, asegurando visibilidad y alcance en los principales puntos de consumo.
A la vez, el Data Insights Hub incorpora soluciones como UpgradeTV, orientada a amplificar campañas de televisión lineal mediante cobertura incremental en el ecosistema digital, además de medir el alcance y la frecuencia total de manera crossmedia a través de una metodología de fuente única. Esta herramienta también aporta información sobre el conocimiento de marca, consideración, intención de compra y recuerdo.
Finalmente, el Influence Content Hub se enfoca en la creación de contenido de marca adaptado a entornos editoriales y sociales, integrando a las firmas en contextos de consumo significativos; mientras que el Performance Hub desarrolla soluciones orientadas a impacto y optimización, como Echo y Pulse, con foco en maximizar resultados en diferentes etapas del embudo de conversión a través de estrategias de targeting, afiliación, entornos móviles y redes sociales.
La ejecutiva Úrsula Rodríguez concluye en tercera persona afirmando que el verdadero diferencial está en acompañar al usuario en cada uno de esos momentos con mensajes contextuales, creatividades dinámicas y una medición precisa del impacto. Cuando se integran datos, tecnología y creatividad de forma coordinada, la inversión gana en eficiencia y la escala del torneo deportivo se traduce en resultados concretos de negocio.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *