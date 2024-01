Eficiencia y adaptabilidad: El futuro sostenible de los Data Centers en 2024

Data Centers: Schneider Electric a la vanguardia de la innovación

(9/Ene/2024 – web) Centroamérica.- La evolución constante hacia un mundo más automatizado y digital continuará impulsando el crecimiento de los data centers en el 2024. Se espera que los ingresos generados por estos núcleos empresariales superen los 100 mil millones de dólares para el año 2028, según informa Statista, la plataforma global de datos e inteligencia empresarial.

En el corto plazo, se prevé un aumento del 500% en la generación de datos globales para el año 2025, siendo América Latina una de las regiones líderes en inversión, proyectando alcanzar los 7 mil millones de dólares en infraestructuras de data centers para el mismo año.

Mario Maldonado, VP Secure Power México, Central America and the Miami Exporters, destacó que la demanda creciente de almacenamiento de datos y la expansión de la Inteligencia Artificial (IA) generarán un incremento en la demanda de energía en los data centers. Ante estos desafíos, los data centers del futuro deben basarse en cuatro pilares fundamentales: sostenibilidad, eficiencia, adaptabilidad y resiliencia.

En este contexto, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, se posiciona como un aliado estratégico al ofrecer soluciones y servicios que contribuyen a diseñar centros de datos adaptables, sostenibles, eficientes y resilientes.

La refrigeración líquida emerge como una innovación clave para mejorar la eficiencia energética en los centros de datos. Según Mordor Intelligence, se estima que el mercado de refrigeración líquida alcanzará los USD 11.81 mil millones para el 2028. Sharon Álvarez, Business Developer for cooling and software offer for Mex & CAM de Schneider Electric, resaltó que este sistema utiliza agua, un fluido altamente eficiente en el intercambio de calor, ofreciendo una solución de alta eficiencia en la industria de enfriamiento.

Los centros de datos modulares prefabricados se perfilan como una solución óptima para la creciente demanda de infraestructuras resilientes. Además de su eficiencia, estas soluciones son amigables con el medio ambiente y reducen significativamente los plazos de implementación en comparación con las infraestructuras tradicionales.

«Con estas soluciones se reduce el tiempo de implementación en un 50%, además, pueden estar operativos en un plazo de 6 a 9 meses», enfatizó Mario Maldonado.

La transformación digital acelerada demanda centros de datos que sean aliados integrales en el diseño de proyectos sostenibles, eficientes, adaptables y resilientes. Schneider Electric se posiciona como líder en la oferta de soluciones que contribuyen al futuro de la economía digital, garantizando la protección del medio ambiente, la reducción de costos operativos y la continuidad del servicio.