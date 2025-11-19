Más de 2000 asistentes proyectados: La EmergingTech Week impulsará la transformación digital en Panamá del 9 al 16 de abril

Panamá acogerá la EmergingTech Week con cuatro eventos sobre blockchain , Bitcoin y activos virtuales



• La iniciativa, compuesta por cuatro eventos clave —Bitcoin Day, RWA Day, ETH Canal y The Block—, busca consolidar la competitividad de Panamá como hub regional de innovación.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La EmergingTech Week 2026 se perfila como el principal punto de encuentro en tecnologías emergentes, con el objetivo de transformar la innovación en oportunidades reales para el crecimiento empresarial y el desarrollo comercial de Panamá. El evento se desarrollará del 9 al 16 de abril de 2026 y busca consolidar la posición de Panamá como hub tecnológico, financiero y comercial de Latinoamérica.

Durante la semana, Panamá reunirá a más de 2,000 expertos, líderes tecnológicos, empresas, emprendedores e instituciones. Los participantes compartirán experiencias y soluciones en áreas clave como Fintech, Bitcoin, Blockchain, Web3, activos virtuales, tokenización, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, Internet de las Cosas y transformación digital.

Este evento es impulsado por la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, junto con empresas y comunidades clave de la industria, incluyendo Satoshi Holdings S.A., Tesseras Lab S.A., C10N S.A. y Digital Asset Hub Latam. La iniciativa tiene el propósito de fortalecer la perspectiva de Panamá como un país promotor del desarrollo y uso de tecnologías emergentes, lo que también contribuye al turismo tecnológico y de convenciones.

Cuatro Eventos Focales y Sedes Estratégicas

La EmergingTech Week no se concentra en un único encuentro, sino en cuatro eventos especializados que abordarán diferentes aspectos de las tecnologías emergentes, desde el uso a nivel de usuario hasta la adopción en entornos institucionales y empresariales.

Los cuatro eventos principales son:

• Bitcoin Day

• RWA (Real-World-Assets) Day: Dedicado específicamente a la tokenización de activos del mundo real.

• ETH Canal

• The Block

Cada evento incluirá aspectos técnicos, aplicaciones en entornos industriales y comerciales, y una zona comercial exclusiva para empresas del sector. Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain y vocero de la Semana, señaló que la iniciativa muestra cómo los actores de la industria en Panamá trabajan de forma cohesionada para ofrecer una experiencia única que impacte positivamente la marca país.

Las actividades se llevarán a cabo en tres sedes estratégicas: el Hotel Santa María, el Panama Convention Center y La Manzana de Casco Antiguo, sitios considerados ideales para el networking, conferencias, talleres y dinámicas de desarrollo de negocios.

El Ecosistema Tecnológico de Panamá en Cifras

El evento se sustenta en un ecosistema local robusto, donde el volumen anual de transacciones con criptomonedas en Panamá supera el billón de dólares, según datos de consultoras especializadas.

Además, el país ha consolidado más de 10 comunidades enfocadas en Blockchain, Bitcoin o criptoactivos, dedicadas a la promoción y educación, con más de 1,600 miembros activos. Las fuentes especializadas estiman que el país alberga aproximadamente 300 entidades dedicadas a los servicios vinculados con tecnologías emergentes.

Como actividad de networking, la agenda también incluye un recorrido por el Canal de Panamá (esclusas de Miraflores y Pedro Miguel), ofreciendo a los representantes de empresas y protocolos la oportunidad de conocer esta infraestructura vital del país.

