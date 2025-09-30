Expansión de Empresas ADOC: la primera Tienda CAT Panamá abre sus puertas en la capital

Empresas ADOC inaugura la primera Tienda CAT Panamá en Albrook Mall

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Empresas ADOC, uno de los grupos de retail de moda y calzado más importantes de Centroamérica y licenciatario oficial de la marca CAT para la región, ha anunciado la inauguración de la primera Tienda CAT Panamá exclusiva en la capital. La tienda, ubicada en el centro comercial Albrook Mall, representa un hito en la estrategia de crecimiento y expansión de la compañía en el mercado panameño.

Omar Espinosa, Gerente General de Empresas ADOC Panamá, destacó que este movimiento es fundamental para la consolidación regional del grupo. “La llegada de CAT a Panamá es un movimiento estratégico que nos permite seguir consolidando nuestra presencia en la región,” afirmó Espinosa. El objetivo es ofrecer una propuesta de valor que combine la robustez y la herencia industrial de la marca con diseños modernos aptos para el uso diario, buscando convertirse en una referencia tanto para el calzado de seguridad y resistencia como para el estilo urbano con personalidad.

Una Experiencia de Compra Integral y el ADN de la Marca

La nueva tienda está diseñada para ofrecer una experiencia completa a sus clientes. El surtido incluye una variedad de productos inspirados en la esencia de la marca: fuerza, innovación y autenticidad.

Los clientes podrán encontrar:

• Botas industriales de alta resistencia.

• Sneakers y calzado casual para hombres y mujeres.

• Líneas de ropa y accesorios.

El evento inaugural contó con la asistencia de invitados especiales, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes presenciaron el tradicional corte de cinta y exploraron las últimas colecciones de la marca. Los primeros consumidores en visitar el establecimiento disfrutaron de beneficios exclusivos de apertura.

Refuerzo de la Estrategia Omnicanal

Además de la apertura de este nuevo punto físico, CAT mantiene a disposición de los panameños sus canales digitales de compra, con el objetivo de facilitar el acceso rápido y conveniente a sus productos en todo el país.

La estrategia omnicanal incluye su sitio de comercio electrónico https://caterpillarpa.com y un canal de atención personalizada a través de WhatsApp en el número +507 6479-9363. Con esta doble apuesta, Empresas ADOC reafirma su compromiso de acercar propuestas de marcas globales que se alinean con las tendencias de estilo actuales y las necesidades del consumidor local, a la vez que continúa su expansión en la región.