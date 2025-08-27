Empresas logísticas apuestan por mantenimiento predictivo para reducir pérdidas y emisiones

Mantenimiento predictivo: clave para un transporte refrigerado eficiente y sustentable

Thermo King LATAM destaca el uso de inteligencia artificial y sensores para optimizar la cadena de frío y mejorar la eficiencia operativa.

Esta estrategia fortalece la competitividad empresarial y contribuye a un transporte refrigerado más sustentable y confiable.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En un contexto logístico cada vez más exigente, el mantenimiento predictivo de las unidades de refrigeración para transporte (TRU) se consolida como una estrategia esencial para garantizar la calidad de los productos sensibles a la temperatura. Esta práctica permite anticipar fallas, reducir pérdidas y asegurar la continuidad de la cadena de frío, especialmente en sectores como el alimentario y farmacéutico.

Tecnología al servicio de la cadena de frío

La creciente demanda de alimentos frescos, medicamentos y bienes perecederos ha puesto en evidencia la necesidad de contar con sistemas de refrigeración confiables. Según datos internacionales, hasta un 20% de estos productos se deterioran durante el transporte por interrupciones en la cadena de frío. Ante este panorama, el mantenimiento predictivo se presenta como una solución efectiva para minimizar riesgos operativos y económicos.

José Carlos Gómez, director de Ventas y Operaciones de Thermo King LATAM, destaca que esta estrategia permite mejorar el tiempo de actividad de los vehículos, optimizar el uso de la flota y cumplir con los estrictos horarios de entrega. “Cuando las unidades de refrigeración operan de manera continua y eficiente, se fortalece la confianza del cliente y se protege la salud pública”, afirma.

Inteligencia artificial para anticipar fallas

Gracias a la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y sensores inteligentes, las empresas pueden monitorear en tiempo real el estado de sus TRUs. Esto permite detectar variaciones mínimas en temperatura, vibraciones anormales o niveles bajos de refrigerante, generando alertas automáticas que activan acciones preventivas.

Entre los beneficios del mantenimiento predictivo destacan:

• Mayor disponibilidad y confiabilidad de los equipos

• Reducción de costos operativos y emisiones

• Mejora de la eficiencia logística y competitividad empresarial

Gómez señala que el futuro del sector apunta a ecosistemas digitales que integren blockchain y gemelos virtuales para garantizar trazabilidad y simular escenarios operativos. En este entorno, la prevención no es opcional: es una necesidad estratégica.

Contar con aliados tecnológicos como Thermo King, con presencia global y soluciones sustentables, representa una ventaja competitiva para las empresas que buscan eficiencia, rentabilidad y resiliencia en sus operaciones de transporte refrigerado.