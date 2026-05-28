Empresas en México y Centroamérica temen perder clientes por riesgos emergentes según KPMG

La firma multidisciplinaria KPMG señala que, a pesar de la volatilidad del entorno y la necesidad de adoptar inteligencia artificial, persisten brechas estructurales en la implementación de programas formales de gestión de riesgos.
Organizaciones regionales reconfiguran sus modelos de negocio para mitigar el impacto de riesgos emergentes
• El estudio Riesgos en México y Centroamérica 2026 destaca que más de la mitad de las compañías proyecta una pérdida de consumidores ante la posible materialización de amenazas geopolíticas, cibernéticas y tecnológicas.
(28/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante la posibilidad de materialización de riesgos emergentes, 53% de las empresas en México y 64% en Centroamérica consideran que el principal impacto operacional se traduciría en una pérdida de clientes, mientras que 52% contemplaría reconfigurar su modelo de negocio, de acuerdo con el estudio Riesgos en México y Centroamérica 2026 de KPMG México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Legal, y Asesoría. A pesar de las crecientes amenazas en el entorno empresarial, 34% de las empresas en México y 22% en Centroamérica aún no cuentan con un programa de gestión de riesgo empresarial o se encuentran en planes de implementarlo en un futuro cercano.
Al respecto, el socio líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Sostenibilidad de KPMG México, Juan Carlos Reséndiz, señala en tercera persona que actualmente la resiliencia empresarial depende de qué tan rápido y con qué profundidad la alta dirección integra el análisis y gestión de riesgos emergentes, como son la volatilidad global y el uso de inteligencia artificial, en sus modelos de gobernanza. El especialista puntualiza que ya no solo se trata de reaccionar a las amenazas cuando se presentan, sino de anticiparlas, medirlas e integrarlas de forma directa en la toma de decisiones estratégicas. Entre las alertas generales, la recesión económica global mantiene preocupadas al 50% de las empresas en México y al 52% en Centroamérica, mientras que la imposición de aranceles a las exportaciones es una amenaza latente para el 41% de las compañías mexicanas y el 37% de las centroamericanas. Asimismo, el 65% de las organizaciones en México ve un riesgo directo en no aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, un porcentaje que alcanza el 50% en Centroamérica.
Identificación de las principales amenazas regionales
En 2026, los cambios en el entorno geopolítico actual se posicionan como el riesgo más apremiante a corto plazo para el 81% de las empresas en México, seguido de los ciberataques con un 79% y la inseguridad junto a la falta de Estado de derecho con un 75%. En el contexto de Centroamérica también figuran los cambios en el entorno geopolítico con un 78%, los ciberataques con un 73% y las nuevas regulaciones con un 60% a corto plazo. A largo plazo, las emergencias sanitarias se mantienen como una de las principales preocupaciones, alcanzando el 65% en México y el 50% en Centroamérica. Además, a nivel mexicano destaca la falta de controles enfocados en aspectos clave y procesos no conectados e inflexibles (50%), mientras que en Centroamérica cobran mayor peso las políticas monetarias restrictivas y la reducción extrema de liquidez (50%), junto al rezago en innovación y transformación digital (48%).
Por otra parte, la agenda ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) se ha convertido en un componente importante para fortalecer la confianza y la reputación de las organizaciones. Desde un enfoque de riesgos, para las empresas en México la seguridad y la salud de los colaboradores (71%) y la integración de la cadena de suministro (48%) son focos de atención prioritaria. En Centroamérica destacan la generación y eficiencia energética (54%) y contar con una cadena de suministro sostenible (51%) como factores predominantes para la resiliencia a largo plazo. Federico García, socio de Asesoría de Soluciones de Riesgos de KPMG Costa Rica, destaca en tercera persona que los riesgos que antes se consideraban emergentes ya no son un escenario hipotético para las empresas en Centroamérica, sino una realidad que afecta la competitividad, por lo que fortalecer los planes de continuidad es clave para proteger la operación.
Desafíos en la gestión estructural del riesgo
Dentro de las acciones contempladas para atender estas situaciones, en México destaca la definición de un programa de gestión de riesgos con escenarios alternos para amenazas con alta probabilidad de materialización (18%), mientras que en Centroamérica las organizaciones se enfocan en el desarrollo o fortalecimiento de un plan de continuidad de negocio (19%). Para hacer frente a las amenazas, 56% de las empresas en México y 65% en Centroamérica ya cuentan con procesos internos para evaluar y monitorear riesgos estratégicos, aunque los resultados muestran brechas en su implementación. Una parte de las organizaciones carece de un programa formal o se encuentra en etapas incipientes de identificación o diseño.
El estudio revela que únicamente 10% de las empresas en México y 13% en Centroamérica cuentan con la asesoría de un tercero en la gestión de riesgos. Al respecto, 27% de las organizaciones en México y 25% en Centroamérica incorporan a estos perfiles externos en ciertas ocasiones, pero solo 20% y 38%, respectivamente, los involucran de forma permanente en sus estructuras.
Brecha tecnológica e integración de la inteligencia artificial
La adopción de herramientas tecnológicas es cada vez más necesaria para una gestión eficiente, aunque su avance es desigual en la región. Mientras 50% de las empresas en México y 25% en Centroamérica da seguimiento a las tendencias de la inteligencia artificial, solo 39% y 48%, respectivamente, ha integrado factores de vulnerabilidad de la información, como ciberataques o filtraciones de datos, en sus esquemas de gestión.
Esta brecha tecnológica también se refleja en el involucramiento de los consejos de administración. El 39% de las empresas en México y 35% en Centroamérica señalan que su junta directiva ha mostrado preocupación por los riesgos y oportunidades asociados a la inteligencia artificial, pero solo una minoría ha solicitado planes formales de gestión (26% en México y 23% en Centroamérica). Además, una proporción relevante de empresas (35% en México y 17% en Centroamérica) aún no cuenta con herramientas tecnológicas para administrar riesgos, aunque un tercio de las organizaciones encuestadas prevén invertir en ellas en el corto plazo. Al respecto, Alberto Dosal, socio de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México, concluye en tercera persona que avanzar hacia una gestión de riesgos madura implica combinar la experiencia especializada con herramientas tecnológicas que transformen la información en decisiones oportunas para pasar de una reacción táctica a una prevención estructural.
La encuesta de KPMG se realizó durante los meses de marzo y abril de 2026, consultando a más de 160 directivas y directivos en México y Centroamérica pertenecientes a industrias como servicios financieros, manufactura, automotriz, consumo, salud, transporte y construcción.
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