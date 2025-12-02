El 74% de las empresas sufre pérdidas o interrupciones por eventos climáticos extremos, según Marsh

Marsh: Inversión en adaptación es baja a pesar de las interrupciones por riesgos climáticos

Marsh insta a las empresas latinoamericanas a adoptar un enfoque holístico para la gestión de riesgos climáticos ante la intensificación de los fenómenos meteorológicos, como el aumento de las temperaturas extremas en la región.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una nueva investigación de Marsh, principal corredor de seguros y asesor de riesgos global, alerta sobre la desconexión entre el reconocimiento de los riesgos climáticos y las inversiones reales en adaptación por parte de las organizaciones. El estudio revela que la mayoría de las empresas está experimentando consecuencias directas por eventos extremos, pero no realiza los análisis de costo-beneficio necesarios para justificar una mayor inversión preventiva.

Alta Exposición, Baja Adaptación

La «Encuesta de Adaptación Climática 2025» de Marsh analizó las respuestas de administradores de riesgos a nivel mundial, encontrando que un 78% de las organizaciones enfrenta impactos relacionados con el clima, como inundaciones, estrés hídrico u olas de calor.

El dato más relevante indica que el 74% de las empresas encuestadas reporta pérdidas de activos e interrupciones derivadas de estos eventos. A pesar de esta alta exposición, solo el 38% de las organizaciones realiza evaluaciones detalladas de riesgo climático, mientras que el 22% no evalúa en absoluto los impactos climáticos futuros. Las inversiones en prevención podrían evitar hasta 30 veces los costos asociados a la reconstrucción, según el análisis.

Panorama de Riesgos en Latinoamérica y el Caribe

En la región de Latinoamérica y El Caribe, la proporción de encuestados afectados por eventos climáticos extremos durante los últimos tres años fue del 32%, aunque el aumento de las temperaturas extremas resulta particularmente alarmante. Durante 2023, la temperatura media regional se ubicó alrededor de $1.39 \,^\circ\text{C}$ por encima de la línea base de 1961-1990.

Rodrigo Suárez, Líder de Clima y Sostenibilidad para Marsh Latinoamérica y El Caribe, comentó que la región, al igual que el resto del mundo, no está invirtiendo de manera consistente en adaptación frente a la gravedad de los riesgos.

“Es urgente adoptar un enfoque holístico que integre evaluaciones tanto a nivel de activos como sistémico, incorporando la adaptación climática en los marcos de gestión de riesgos empresariales”, afirmó el Sr. Suárez.

El estudio subraya que los riesgos sistémicos, como las dependencias en infraestructuras críticas y cadenas de suministro, son a menudo subestimados, lo que podría magnificar los efectos de los eventos climáticos intensificados.

Desafíos de Financiamiento y Soluciones de Marsh

Una parte significativa de los encuestados (40%) citó la falta de financiamiento suficiente como un obstáculo para una adaptación climática efectiva. Los desafíos incluyen que otras prioridades comerciales eclipsan las iniciativas climáticas y la falta de comprensión sobre escenarios climáticos futuros.

Marsh está innovando con soluciones de seguros flexibles y personalizados que integran análisis avanzados de riesgos y escenarios futuros. La consultora incorpora tecnologías de modelación climática de última generación, como la herramienta Sentrisk, que permite a los clientes mapear integralmente las cadenas de suministro e identificar brechas para la construcción de resiliencia. Estas soluciones buscan tanto transferir los riesgos financieros como incentivar las inversiones en medidas preventivas.