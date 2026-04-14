ENSA alcanza hito histórico al recibir máxima calificación AAA.pa con perspectiva estable

Por primera vez en su trayectoria como empresa regulada, la distribuidora obtiene la posición más alta en la escala nacional de Moody's Local Panamá.
Moody’s Local Panamá otorga calificación AAA.pa de emisor a ENSA por solidez financiera
• La solidez financiera y la gestión eficiente de deuda permiten a la compañía asegurar recursos para fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico.
Fundamentos de la solidez financiera
El vicepresidente de Finanzas de ENSA, Arie Cartagena Hernández, explicó en tercera persona que esta calificación es la llave que permite a la organización acceder a capital en mejores condiciones, asegurando la sostenibilidad de las inversiones que el sistema eléctrico demanda. Según el informe de Moody’s, el reconocimiento se sustenta en un perfil de negocio robusto, respaldado por el derecho exclusivo de operar la red en su área de concesión y una posición de mercado sólida.
Para los usuarios del servicio, esta excelencia financiera funciona como una garantía de continuidad. Cartagena Hernández destacó que el logro tiene el propósito claro de asegurar los recursos necesarios para mantener un servicio seguro y continuo, enfocado en el bienestar de los residentes de su área de cobertura. La evaluación también resalta la estabilidad y previsibilidad de los ingresos de la empresa bajo el actual marco regulatorio y tarifario.
Gestión de deuda e inversión histórica
En términos financieros, la calificadora resaltó que la distribuidora mantiene niveles de deuda moderados, una estructura de balance sólida y amplias coberturas de EBITDA. Se valoró positivamente la gestión activa de sus obligaciones, incluyendo la redención anticipada de deuda y las estrategias para reducir presiones de corto plazo. La calificación se beneficia además del carácter esencial del servicio eléctrico y las altas barreras de entrada en su zona de operación.
En el ámbito del compromiso nacional, se informó que en los últimos 15 años la empresa ha ejecutado un plan de inversión superior a los 1,160 millones de dólares destinados a la modernización de la red eléctrica. De este total, 909 millones de dólares han sido gestionados desde que Grupo EPM se integró como socio del Gobierno de Panamá. Asimismo, desde el inicio de sus operaciones en 1999, la compañía ha aportado más de 321 millones de dólares en dividendos al Estado panameño, reafirmando su capacidad para cumplir compromisos de largo plazo.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *