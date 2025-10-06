Ericsson se consolida como líder en infraestructura 5G RAN en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025

Gartner nombra a Ericsson líder en soluciones de infraestructura 5G RAN por quinto año consecutivo

• El informe de Gartner, publicado en septiembre de 2025, subraya la visión integral y la sólida ejecución de Ericsson en el despliegue de tecnología 5G a nivel global, un sector donde la compañía impulsa casi la mitad del tráfico móvil 5G fuera de China.

Ciudad de Panamá, Panamá.- Ericsson (NASDAQ: ERIC) ha sido oficialmente reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2025 para soluciones de infraestructura 5G RAN para Proveedores de Servicios de Comunicaciones (CSP). Este es el quinto año consecutivo que la compañía sueca se posiciona en el cuadrante de Liderazgo, destacando por obtener la clasificación más alta en el eje de "Capacidad de ejecución" del informe.

Evaluación y Posicionamiento de Ericsson

El informe de Gartner, publicado el 10 de septiembre de 2025, proporciona una evaluación exhaustiva e independiente de las capacidades de infraestructura de la Red de Acceso de Radio (RAN) 5G, valorando a los proveedores en función de dos índices principales: la integridad de la visión y la capacidad de ejecución.

Per Narvinger, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Redes de Ericsson, manifestó que el reconocimiento continuo es un reflejo de los esfuerzos de la compañía para evolucionar y apoyar las necesidades de sus clientes. “Creemos que este reconocimiento continuo no se trata solo de ampliar los límites de la tecnología, sino de ayudar a los proveedores de servicios a construir las redes del futuro,” señaló Narvinger.

Gráfico del Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de infraestructura RAN 5G de CSP 2025: Imagen cortesía de Gartner.



Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible a pedido de Ericsson.

Liderazgo Global y Despliegue de Redes

El liderazgo de Ericsson en el mercado se traduce en cifras concretas, ya que aproximadamente la mitad del tráfico móvil 5G mundial, excluyendo a China, se canaliza a través de redes impulsadas por la compañía. En un contexto donde la GSA reporta alrededor de 300 redes 5G en servicio comercial a nivel mundial, Ericsson cuenta con 187 redes 5G en vivo en 78 países, de las cuales más de 40 son redes 5G independientes (SA).

Adicionalmente, la tecnología de Ericsson permite la modernización de sitios 4G heredados a 5G, logrando una capacidad diez veces superior y hasta un 30 por ciento de ahorro de energía.

Innovación y Evolución de la Tecnología 5G

El liderazgo de Ericsson en la infraestructura 5G RAN ha sido consistentemente reconocido por la industria. Además de Gartner, la compañía fue nombrada líder en el informe Frost Radar: 5G Network Infrastructure, 2025 de Frost & Sullivan por quinto año consecutivo, y logró la clasificación más alta en el reciente informe Omdia Market Landscape RAN Vendors 2025.

La compañía evoluciona de manera continua sus carteras de productos, incluyendo 5G RAN con Ericsson Radio System, Cloud RAN y 5G Transport, además de sus servicios profesionales. Su hardware incorpora radios Massive MIMO y multibanda compactas y de bajo consumo, impulsadas por su silicio personalizado de última generación y preparadas para Open RAN.

En el ámbito del software, las soluciones avanzan con la automatización basada en la intención y funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA). Su suite 5G Advanced incluye funciones de ahorro de energía automatizado y adaptación de enlaces nativa de IA, mejorando tanto el rendimiento como la eficiencia de la red.

Compromiso con la Sostenibilidad

Ericsson ha alcanzado sus objetivos de sostenibilidad para su portafolio de productos de 2025, logrando esta meta seis meses antes de lo programado. En un esfuerzo por asistir a los clientes con los costes crecientes y los objetivos de cero emisiones netas, la compañía ha reducido el consumo de energía en sus nuevas estaciones base de radio en un 40% en comparación con los niveles de 2021. También disminuyó las emisiones de la cadena de suministro al reducir el peso del producto en un 45% respecto a los puntos de referencia de 2020.

Descargue el informe completo Cuadrante™ Mágico de Gartner® 2025 para soluciones de

infraestructura RAN 5G de CSP