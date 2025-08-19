Estacionalidad y consumo digital multipantalla: claves para optimizar la publicidad según EXTE

EXTE revela cómo la estacionalidad redefine el consumo digital multipantalla y potencia las campañas publicitarias

Cambios estacionales modifican el consumo digital multipantalla, exigiendo creatividad flexible y planificación contextual.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La estacionalidad influye directamente en los hábitos digitales de las audiencias, modificando sus rutinas, preferencias de dispositivos y momentos de conexión. Ante esta realidad, EXTE, la adtech que integra tecnología, medios y creatividad, presenta un análisis sobre cómo los cambios estacionales impactan en el consumo digital multipantalla y por qué entender estas variaciones permite optimizar el alcance de las campañas publicitarias.

Durante el invierno, predominan los momentos hogareños y el uso de pantallas grandes como la televisión conectada (CTV), con mayor disposición a contenidos extensos. En contraste, el verano se caracteriza por un consumo más móvil y desestructurado, con visualizaciones al aire libre, horarios diluidos y un auge del video bajo demanda (VOD). La movilidad del usuario y la interacción entre dispositivos se convierten en factores clave para la planificación estratégica.

Primavera y otoño presentan un equilibrio entre movilidad y recogimiento, generando oportunidades específicas según el contexto. Estas transformaciones exigen que las marcas abandonen la lógica lineal y piensen sus campañas en función del ritmo real del usuario, considerando el tipo de pantalla, el momento del día y el estado emocional.

Desde el enfoque creativo, EXTE destaca la importancia de diseñar piezas modulares, capaces de adaptarse a múltiples formatos sin perder coherencia narrativa ni relevancia. Este modelo permite escalar campañas que impacten tanto en una visualización rápida desde el celular como en una noche frente a la CTV.

“La clave está en acompañar el comportamiento real del usuario con creatividad flexible, medios bien segmentados y una medición ágil que permita optimizar en tiempo real”, afirmó Rossana Peragallo, Country Manager de EXTE Chile.

Los avances en atribución multipantalla permiten cruzar datos entre dispositivos, plataformas y horarios, ofreciendo una visión precisa del recorrido del usuario. Esta lectura integrada facilita la optimización de inversiones, el ajuste de creatividades y la comprensión del peso real de cada canal.

Más allá de la estacionalidad, el consumo digital refleja una evolución profunda en las expectativas del usuario. Estudios recientes indican que más del 80% espera experiencias fluidas e inteligentes, donde los entornos digitales colaboren para anticipar necesidades. En este contexto, los periodos de menor actividad, como el verano, se convierten en laboratorios ideales para probar formatos empáticos y estrategias adaptativas.

“Estar presente en el momento correcto, con el mensaje adecuado y en la pantalla preferida, es hoy un diferencial competitivo. En un ecosistema digital profundamente estacional, esa capacidad de adaptación puede marcar la diferencia”, concluyó Peragallo.