Éxito educativo: Huawei gradúa a 10 estudiantes panameños de alto perfil académico en Seeds for the Future

(27/Nov/2023 – web) Panamá.- Seeds for The Future, mejor conocido como Semillas para el futuro, iniciativa entre Huawei Technologies y las instituciones de educación superior para el reforzamiento del apoyo en el Sector educativo y TIC de Panamá, realizó la clausura 2023.

El programa que tiene como fin impactar en la educación tecnológica panameña, graduó a 10 estudiantes panameños de alto perfil académico obtuvieron su certificación oficial al completar los cursos tecnológicos del programa desarrollado en Octubre 2023, en San José Costa Rica.

Durante la ceremonia se compartieron las innovaciones desarrolladas dentro de la edición 2023 del programa y qué cambios se llevaron a cabo en la metodología de los cursos a nivel Panamá y de la región de Centroamérica y el caribe.

Fueron 92 estudiantes que participaron de un programa híbrido de 8 días con mentores por parte del INCAE Institute para el desarrollo de sus ideas y proyectos grupales de la competencia. Por medio de talleres de liderazgo, trabajo en equipo, tecnologías e intercambio cultural, incluyendo actividades locales de interacción en San José, Costa Rica.

El evento inició con la recepción de los invitados y posteriormente un tour por las oficinas de Huawei en Panamá y del Centro de Innovación de Huawei. Además de los estudiantes estuvieron presentes diferentes aliados estratégicos como la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Latina, Universidad Interamericana de Panamá, y la Asociación China-Panameña.

Dentro de agenda se abordaron las oportunidades del plan de desarrollo de talentos TIC de Huawei, el cual incluye pasantías, planes de desarrollo de carrera profesional, y casos de éxito profesional por parte de la ​ compañía, con el fin de incentivar a los estudiantes universitarios a continuar desarrollando sus habilidades como futuros líderes en materia de las TIC.

Se destacaron el top 3 de Panamá, los cuales fueron: Ana Zuleta, estudiante de Ingeniería Marítima y Portuaria de la UTP, Ana Arias, estudiante de Psicología de la UIP y Robert Lu Zheng, estudiante de Ingeniería en sistemas y computación de la UTP.

La premiación finalizó con la entrega de Relojes inteligentes, Huawei Watch fit a los tres primeros lugares académicos del programa y con el obsequio del libro Huawei “pioneers” a cada uno de los estudiantes en retribución a su participación y esfuerzo dentro del programa.

“Hemos cooperado con universidades e instituciones educativas para transferir nuestros conocimientos y habilidades a los jóvenes locales a través de una serie de programas como Seeds for the Future, ICT Talent . Desde 2015, más de 130 estudiantes han participado en el programa Seeds for the Future en Panamá, y más de 60 estudiantes han participado en nuestro Programa de pasantías desde 2019, donde han aprendido y practicado tecnologías digitales globales, así como la resolución de problemas a través de la innovación. Me gustaría expresar mi sincera gratitud, a ustedes, la clave del futuro. Sigamos impulsando la transformación digital en Panamá. Hoy, reforzamos el compromiso de Huawei de ser abierto y colaborativo, nuestro objetivo es cerrar la brecha digital en Panamá y en el mundo”. Indicó Allen Li, Gerente de País de Huawei Technologies Panamá.

“Huawei desde hace muchos años tiene muy claro que el invertir en los jóvenes brinda a largo plazo una retribución importante hacia la empresa privada del país, muchas gracias por el apoyo hacia los estudiantes y hacia la universidad”. Ingeniero Javier Fernández, Decano de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá.

“Sentimos total agradecimiento y felicidad por estos estudiantes que gracias a la visión en conjunto que mantenemos con Huawei en el país para que desarrollen cada una de sus carreras profesionales, definitivamente son el futuro de Panamá”, Vicerrectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Angela Laguna Caicedo.

Seed for the Future

El programa Seeds for the Future, iniciativa N.1 en RSE se enfoca en generar talentos a nivel nacional y global, fomentando de esta manera el desarrollo digital del futuro.

Actualmente más de 137 países participan a nivel global. «Estamos respaldados por altos funcionarios y jefes del estado +180, y hemos tenido la participación de más de 12 mil estudiantes que se han visto beneficiados de este programa. El enfoque es generar líderes a través de la educación tecnológica y el intercambio cultural».

