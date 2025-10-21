Jabones 100% panameños llegan a Costa Rica con plan de exportación de PABO

Industrias Panamá Boston (PABO) inicia exportación de jabones a Centroamérica

• Por primera vez, los jabones producidos en Panamá por PABO se envían al mercado centroamericano, buscando expandir la presencia regional de la empresa .

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Por primera vez en su historia, los jabones de tocador panameños producidos por Industrias Panamá Boston (PABO) han comenzado su exportación de jabones al mercado centroamericano. Este movimiento estratégico amplía la presencia regional de la compañía, que cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en la industria de consumo masivo del país.

La empresa anunció que, desde el mes de septiembre, se ha iniciado el envío de su producción hacia Costa Rica, con una proyección que supera el millón doscientas mil unidades anuales. Este hecho representa un nuevo capítulo en la estrategia de expansión regional de PABO.

Un Hito para la Industria Agroindustrial Panameña

Alberto Paz Rodríguez, gerente general de Industrias Panamá Boston, destacó la relevancia de este hito tanto para la empresa como para el sector industrial panameño. Paz Rodríguez mencionó el orgullo de «llevar productos partiendo de materia prima renovable cultivada, cosechada y procesada en el país dando valor agregado, consolidando la posición de Panamá como un país productor agroindustrial en la región».

La compañía busca no solo fortalecer su posicionamiento en Centroamérica con esta iniciativa, sino también abrir camino hacia otros mercados, incluyendo el Caribe, como parte de su visión de crecimiento, innovación y sostenibilidad.

Proceso de Manufactura y Compromiso con el Desarrollo

Actualmente, Industrias Panamá Boston respalda su proceso de manufactura con tecnología de última generación y materia prima proveniente de mercados especializados, como Alemania, Colombia y Estados Unidos. El gerente general de PABO concluyó que este paso «reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de Panamá a través de una operación industrial que cumple con altos estándares internacionales, ambientales y sociales”.

La producción de la categoría de jabones de tocador es parte del portafolio que la empresa desarrolla desde finales de los años 60. Más de 600 colaboradores de PABO son parte esencial de esta historia, aportando con su talento y dedicación al crecimiento de la industria nacional.